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ABD’nin vize kararına Ankara’dan yanıt geldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Aslında ABD’nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli” dedi.

Sozcu.com.tr
15:1820 Aralık 2017
Haberler Dünya
ABD’nin vize kararına Ankara’dan yanıt geldi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Aslında ABD’nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kadın ve Demokrasi Derneği'ne bir ziyarette bulunarak kadın sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın genelgesi ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun çalışmalarına yönelik gerçekleşen ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, ABD'nin vize konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Akdağ, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında ABD'nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence” şeklinde konuştu.

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