Ankete göre Almanya’nın 3. büyük dış sorunu Türkiye çıktı

Körber Foundation tarafından yapılan bir ankette, katılımcılardan Almanya'nın onlara göre en büyük dış sorunları sıralanması istendi. Katılımcılar İlk sırada mülteci sorununu gösterirken, 2. sırada ABD Başkanı Trump, 3. sırada ise Türkiye yer aldı.

Alman vatandaşlarının ülkenin en büyük dış problemi olarak mülteci sorununu gördükleri ortaya çıktı. Körber Foundation tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 26’sı ülkeye gelen mültecileri en büyük dış sorun olarak görürken ikinci sırada ise yüzde 19 ile ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

Trump’ın Almanya’nın politikalarını eleştirmesi, Paris İklim Anlaşması’ndan çıkmak istemesi ve İran ile nükleer anlaşmanın bozulmaya yoluna girmesi bunun en büyük nedenleri olarak gösterildi.

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TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre katılımcılar Türkiye’yi ise yüzde 17 oranla Almanya’nın üçüncü büyük dış problemi olarak görüyor. Almanya ile Türkiye arasında son dönemde gerileyen ilişkiler, referandum süreci öncesi yaşanan “miting krizleri” ve Türkiye’nin Almanya’yı FETÖ’cüleri iade etmemekle sert biçimde suçlaması gibi nedenlerin bu sonuçta payı olduğu düşünülüyor.

Ankette Türkiye’yi yüzde 10 ile Kuzey Kore ve yüzde 8 ile Rusya izliyor.