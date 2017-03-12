Rotterdam’ın Fas asıllı Müslüman Belediye Başkanı

Aboutaleb Hollanda siyasetinde çok konuşulan bir isim. İşçi Partili Aboutaleb Müslümanlar hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle, “Politikanın Woody Allen’ı” olarak adlandırılıyor.
Kendisi de bir göçmen olarak 15 yaşında Hollanda’ya gelen Aboutaleb, 2015 yılında Fransa’daki Charlie Hebdo saldırısı sonrasında Müslümanlara yönelik olarak “ifade özgürlüğünden hoşlanmıyorsanız s… gidebilirsiniz” demiş ve bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
Babası imam olan Aboutaleb uyum sağlayamayan Müslüman göçmenlerin geri dönmeleri gerektiğini savunuyordu.
Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders tarafından çifte vatandaşlık sahibi olduğu için de daha önce eleştirilmişti.