Son dakika haberi… Reza Zarrab salona geldi… Tanık olarak dinlenecek…

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı, ABD'deki davasında ikinci duruşma başladı. Duruşmanın bugünkü bölümünde soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab ilk kez tanık sandalyesine oturuyor. Saat 18:30'da salona giriş yapan Zarrab, davanın 5. tanığı olarak dinlenecek.

ABD’de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği eski adıyla ‘Reza Zarrab’ yeni adıyla ‘Hakan Atilla’ davası sürüyor. Duruşmanın ikinci günü olan bugün soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab ilk kez tanık sandalyesine oturdu.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması Türkiye saati ile 17:15’de başladı. Zarrab, davanın 5. tanığı olarak dinlenecek. Zarrab, Türkiye saati ile saat 20:00’dan itibaren tam 3 gün boyunca tanık sandalyesinde oturacak.

Davanın dünkü ilk duruşmasında ilk sözü, açılış konuşmalarını yapan ‘savcılık ve savunma’ almıştı. Savcılık ve savunmanın yaptığı açılış konuşmalarında şok suçlamalar gündeme gelmişti.