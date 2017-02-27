Emekliye 300 lira promosyon 3 aya bölündü

SGK ile Ziraat Bankası'nın yaptığı anlaşma sonucu emeklilere promosyonun 3 aylık takvim üzerinden ödeneceği duyuruldu. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler 300 ila 450 TL arasında değişen promosyonlarının tamamını mart ayında, kimlik numaraları 4 ve 6 ile bitenler nisan ayında, 8 ile bitenler ise referandum sonrası yani mayıs ayında alabilecekler.

SGK ile Ziraat Bankası'nın yaptığı anlaşma sonucu emeklilere promosyonun 3 aylık takvim üzerinden ödeneceği duyuruldu. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler 300 ila 450 TL arasında değişen promosyonlarının tamamını mart ayında, kimlik numaraları 4 ve 6 ile bitenler nisan ayında, 8 ile bitenler ise referandum sonrası yani mayıs ayında alabilecekler.

Emekliye bir yıl için bir maaş promosyon vereceğini iddia edip bankalardan 3 yıla 300 liralık ödemeyi zor alan hükümet, şimdi bu küçük tutarı da 3 ayda ödeyeceğini duyurdu. SGK ile Ziraat Bankası'nın yaptığı anlaşmaya göre emekliler baş vurularını şimdi yapıp, parayı TC kimlik numaralarına göre mart, nisan ve mayıs aylarında alabilecekler.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, emeklilere promosyon müjdesini verirken, “Emeklilerimiz promosyonlarını İnşallah mart ayında alacaklar” demişti. Ancak Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, emekli promosyonlarının ödenmesi konusunda SGK ila 3 aylık takvim üzerinde anlaşma yapıldığını duyurdu. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler 300 ila 450 TL arasında değişen promosyonlarının tamamını mart ayında alacaklar. Buna karşılık kimlik numaraları 4 ve 6 ile bitenler nisan ayında, 8 ile bitenler ise mayıs ayında alabilecekler. TC kimlik numaralarının son rakamında tek haneli sayı bulunmuyor.

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GEREKÇESİ YOĞUNLUK!

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Promosyon işlemlerini şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen müşterilerimizin belirtilen takvime uygun olarak hareket etmeleri oluşabilecek muhtemel yoğunluğun ve zaman kaybının önüne geçilmesine imkan tanıyacaktır” denildi. Ziraat Bankası dışında promosyon anlaşması imzalayan diğer bankaların ödemeyi bir defada herkese mi yoksa takvimlendirerek ayrı ayrı dönemlerde mi yapacağı konusunda ise hiçbir açıklama yapılmadı.

Öte yandan promosyonu duyup bankalara koşan çok sayıda emekli büyük hayal kırıklığı yaşıyor. SÖZCÜ'yü telefonla arayan çok sayıda emekli, bazı kamu bankalarının “Henüz bize talimat gelmedi” diyerek promosyon başvurularını kabul etmediği şikayetinde bulundu.