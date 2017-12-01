Hızlı koşan Bitcoin’e FED freni

Dünyada Bitcoin çılgınlığı giderek artıyor. Bu yılın başında 966 dolardan işlem gören kripto para birimi Bitcoin, önceki gün tarihi rekorunu kırarak 11 bin 350 dolar seviyesine kadar yükseldi.Aynı günün akşamında ABD Merkez Bankası’nın (FED) dijital para açıklaması, Bitcoin’in yükselişini bir nebze de olsa durdurdu.

FED New York Şubesi Başkanı William Dudley'in, “FED'in dijital para birimi çıkarmasını konuşmak için henüz erken. Ancak bu, hakkında düşünmeye başladığımız bir konu” açıklaması sonrası hızla gerileyen Bitcoin 9 bin 92 dolara indi. Herkes Bitcoin'in daha da gerileyeceğini ve 9 bin doların da altına inebileceğini düşünürken, 1 saat sonra Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine çıktı. Dün gün içerisinde de Bitcoin 9 bin 500 doların üzerinde işlem görmeye devam etti.

TÜRKİYE'DE 60 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Bitcoin'e büyük bir ilgi var. Pek çok online platform, Türkiye'deki yatırımcılara Bitcoin alışverişi konusunda yardımcı oluyor. Türkiye'de kripto para piyasasında günlük olarak 1.500 Bitcoin döndüğü ifade ediliyor. Aktif kullanıcı sayısının da 150 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye'de Bitcoin'in günlük işlem hacmi ise 60 milyon TL'yi geçiyor. Bu arada, çeşitli ülkelerdeki perakende mağazaları ve restoranlar, birkaç yıldır Bitcoin ödemelerini kabul ediyorlar. En son ABD'li özel jet şirketi Surf Air de üyelerinin aidatlarını Bitcoin ile yapabileceklerini açıkladı.

KURUCUSU KENDİNİ SAKLIYOR

DÜNYA piyasalarında BTC kısaltması ile işlem gören Bitcoin, elektronik bir para birimi. Aynı zamanda kripto para birimi olarak da adlandırılan Bitcoin, 3 Ocak 2009 yılında hayata geçirildi. Kurucusu Satoshi Nakamoto olarak ifade edilse de bu ismin sahte olduğu, asıl kurucunun halen kendisini sakladığı biliniyor. Bitcoin, halen herhangi bir banka, devlet veya kuruluşa ait değil ve onu yönetenler sadece Bitcoin kullanıcıları.

KİMLİKLERİ DEŞİFRE OLACAK

ABD'de çıkan bir mahkeme kararı Bitcoin kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Dünyanın en büyük Bitcoin satın alma platformlarından birisi olan Coinbase'e, ABD mahkemesi kullanıcı bilgilerini paylaşması için resmi yazı gönderdi. Karar, 2013-2015 yılları arasında 20 bin dolar üzerinde işlem yapan Bitcoin kullanıcılarını kapsıyor.