Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına geceyarısından itibaren 9 kuruşluk zam bekleniyor. Motorine 3 gün önce de 8 kuruş zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam bekleniyor. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamma göre, motorin litre fiyatı ortalama; İstanbul’da 4,52 liradan 4,61 liraya, Ankara’da 4,57 liradan 4,66 liraya, İzmir’de ise 4,55 liradan 4,64 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorine 3 gün önce de 8 kuruş zam gelmişti.

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İHA