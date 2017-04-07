Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına geceyarısından itibaren 9 kuruşluk zam bekleniyor. Motorine 3 gün önce de 8 kuruş zam yapılmıştı.

10:217 Nisan 2017
Ekonomi
Motorine zam bekleniyor
Motorinin litre fiyatına geceyarısından itibaren 9 kuruşluk zam bekleniyor. Motorine 3 gün önce de 8 kuruş zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam bekleniyor. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamma göre, motorin litre fiyatı ortalama; İstanbul’da 4,52 liradan 4,61 liraya, Ankara’da 4,57 liradan 4,66 liraya, İzmir’de ise 4,55 liradan 4,64 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorine 3 gün önce de 8 kuruş zam gelmişti.

İLGİLİ HABERBenzin ve motorine zamBenzin ve motorine zam

İHA

Son güncelleme: 10:2407.04.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar