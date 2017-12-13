Son dakika: Dolar ne kadar oldu? FED faiz kararının ardından dolarda son durum!

FED son dakika faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? FED faiz oranını 25 baz puan arttırdı. Peki doların tepkisi ne oldu? İşte Dolar/TL son durumu...

Fed faizleri 1.25-1.50 aralığına çekti. Peki doları nasıl etkiledi? FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Faiz artırım kararı 7'ye karşı 2 oyla alındı. Fed ABD ekonomisi için önümüzdeki dönemde daha güçlü bir büyüme beklediğini vurguladı. Dolar/TL ise karar öncesi duruşu değişmedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yeni güne hafif düşüşle 3.83 seviyelerinde başlayan dolar, gün içinde 3.85’i aşmıştı. Akşamki Fed kararı öncesi dolar, 3.83 seviyelerinden 3.85’e tekrar yükseldi. Sonrasında ise dolar/TL kuru 3.82 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed’in faiz kararına ise herhangi bir tepki vermedi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Banka'nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e, 2018 ve 2019 beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a çekildi. Banka 2020 için yüzde 4,2 olan işsizlik oranı tahminini yüzde 4,0'e revize ederken, uzun dönem tahminini yüzde 4,6 olarak korudu Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye revize edilirken, 2018 tahmini yüzde 1,9, 2019, 2020 ve uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı.

Çekirdek PCE için tahmin bu yıl için yüzde 1,5, 2018 için yüzde 1,9, 2019 ve 2020 tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı. Banka yetkililerinin bu yıl için faiz tahmini yüzde 1,4, gelecek yıl için yüzde 2,1, 2019 yılı için yüzde 2,7 olarak bıraktı. 2020 tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Uzun dönem için tahmin yüzde 2,8 olarak kaldı.