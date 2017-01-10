Uçuşlar durdu kış turizmi darbe yedi

Yoğun kar yağışı ile birlikte uçak seferlerinde yaşanan aksaklıklar yüzünden kayak merkezlerinde rezervasyon iptalleri yüzde 50’yi aştı

Yaz aylarında yaşanan hezimetin ardından kış için seferberlik ilan eden turizm sektörü ‘kar engeli'ne takıldı. Önceki yıllarda ancak suni kar makineleri ile pistleri doldurabilen kayak merkezlerinde, kar yağışıyla birlikte ilk etapta yüzler gülse de kapalı yollar rezervasyon iptallerini getirdi.

2015-2016 sezonunda 2 milyon turisti ağırlayan Kayseri Erciyes'te geçen hafta sonu uçuşlardaki aksaklıklar nedeni ile iptaller yüzde 25'i bulurken, Uludağ'da ise bu oran yüzde 50'yi aştı. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren, Uludağ'da kar kalınlığının 3 metreyi aştığını ancak pistlerin ve otellerin dolabilmesi için hava koşullarının düzelmesini beklediklerini açıkladı. “Uludağ'da havamız iyi, yollar açık ama insanlar korkudan yerlerinden dışarı çıkmıyor” diye konuşan Beceren, kar yağışının durması ile yeniden doluluk oranlarını yukarı çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İPTALLER İSTANBUL'DAN

Bünyesinde bulunan 18 mekanik tesis ve 34 pist ile geçen yıl 2 milyon turisti ağırlayan Kayseri Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da olumsuz hava koşullarına rağmen bu yılki ziyaretçi sayısını 2.5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yoğun kar yağışı nedeni ile iptal edilen uçak seferlerinin otel doluluklarına ve rezervasyonlara yansıdığını aktaran Cıngı, iptallerin yüzde 25'i bulduğunu dile getirdi. Aralık ayında ise geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında iki katlık bir artış yaşandığını aktaran Cıngı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erciyes havalimanı ve şehir merkezi Erciyes Dağı'na çok yakın. Otoban kalitesinde 24 saat açık yollarımız var. Gelen iptaller de uçuşlardaki aksaklıklardan kaynaklanıyor. Son yıllarda İstanbul'dan karayolu ile Uludağ ve Kartalkaya'ya gitmek istemeyen pek çok ziyaretçimizi Kayseri'de ağırlıyoruz. Buradaki uçuş iptalleri trafiğimizi etkiledi. Bunun dışında Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş gibi illerden de ziyaretçi ağırlıyoruz.”

AVRUPA'DAN DAHA CAZİP

Yurtdışı turlarda ise iptal yerine ertelemeler söz konusu. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, tur paketlerinde uçuş saatleri ile lokasyonların değiştiğini söyledi. Erkan şöyle devam etti:

“Müşteriler için havalimanında bekleyiş uzun sürüyor. Gelişler değişiyor. Operasyonel olarak zorlu bir süreç. Yurtdışı turlarında en büyük ilgiyi Bulgaristan görüyor. Fiyatlar oldukça uygun. Haftalık 299 Euro'ya tur paketleri satılıyor. Ancak kış turizminde özellikle yurtiçi kayak merkezleri daha cazip. Uludağ ve Kartalkaya en çok talep gören bölgeler. Özellikle kısa mesafe olması ve anında plan yapıp gitme seçeneği nedeni ile yurtiçi her zaman daha fazla tercih ediliyor.”

Bulgaristan 69, Uludağ 127 Euro

Kötü hava koşullarına rağmen önümüzdeki haftalarda Uludağ'daki kayak merkezleri ile otellerin birçoğu yüzde 100 doluluğa işaret ediyor. Ocak ayı içinde Uludağ'da kişi başı gecelik konaklama fiyatları 500 TL (127 Euro) ile 1.400 TL (358 Euro) arasında değişirken, Erzurum Palandöken'de ise 425 ile 600 TL arasında değişiyor. Türk tatilcilerin en büyük tercihlerinden olan Bulgaristan'ın Bansko merkezinde ise geceliği 69 Euro'dan başlayan fiyatlar 216 Euro'ya kadar çıkıyor.