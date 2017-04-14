Bahçeli’nin ‘eyalet çıkışı’ için çok konuşulacak tespit!

Hakan Bayrakçı: Bahçeli'nin açıklamaları MHP seçmeninin tavrını etkilemez. Çünkü onlar zaten 'hayır' diyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam katıldığı NTV – Star Tv ortak canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli “Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hedefini sabote ediyorlar veya bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar bunlar. Bunları zaman gösterecek. Eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? dedi. Bahçeli’nin bu sözleri deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada “Bahçeli ‘hayır’a göz mü kırpıyor?” sorularına neden oldu. Biz de MHP liderinin bu sözlerini SONAR Araştırma Şirketi’nin Başkanı Hakan Bayrakçı’ya sorduk. Seçimler için ‘sonuca en yakın’ araştırmalarıyla bilinen Bayrakçı, Bahçeli’nin bu çıkışı için çarpıcı tespitlerde bulundu.

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“BAHÇELİ’NİN TAVRI SEÇMENİNİ ETKMİLEMEZ ÇÜNKÜ ZATEN HAYIR DİYECEKLER”

SONAR’ın yaptığı araştırmalarda zaten MHP seçmeninin yüzde 85 oranında ‘hayır’ oyu vereceğini bulduklarını hatırlatan Bayrakçı, “Bahçeli MHP seçmeninin ciddi bir kesiminin ‘hayır’ oyu kullanacağını sonunda anlamış” dedi. MHP liderinin dün akşamki performansı için “Hiç olmadığı kadar mülayimdi” diye özetleyen Bayrakçı “Devlet Bahçeli, daha önceki konuşmalarında özellikle MHP seçmeninin ‘hayır’a kaymasını saptayan araştırmalara daha sert ifadelerle yükleniyor onları ‘yalancılıkla’ suçluyordu. Kendisi de anlamışki MHP seçmeninin büyük bir kesimi ‘hayır’ oyu kullanacak” diye konuştu.

Bayrakçı “MHP liderinin tavırlarından ve verdiği yanıtlardan özellikle Güneydoğu’daki müstakil devlet konusu olsun, eyalet sistemi konusu olsun. AKP’nin bu konulardaki bakış açısından ’emin olduğunu anladım. Yani profesyonel bir gözle izlediğimizde bu şunu gösterir ki eğer sandıktan evet çıkarsa ileride yapılacak bir başkanlık seçiminde AKP ile Bahçeli ittifaka gidecek gibi duruyor. Bu dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken bir başka konuda Erdoğan’ın danışmanlarının çıkışları konusundaki duruşu. Bahçeli sanki danışmanlara ‘Bizim Erdoğan ile bir işbirliğimiz var siz ne diyorsunuz Allah aşkına’ der gibiydi.

Benim hissetiğimi AKP ile bir mutabakata varılmış” diye konuştu.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI ÜLKÜCÜLERİN OYUNU ETKİLER Mİ?

Hakan Bayrakçı; Bahçeli’nin ‘danışman çıkışının’ evet ittifakını bozup bozmayacağına ilişkin yorumlara ise “Bozmaz… Çünkü MHP seçmeni zaten kararını çoktan verdi. Biz bunu araştırmalarımızla ortaya koyduk. MHP seçmeninin yüzde 85’i sandıkta ‘hayır’ oyu kullanacak. Kaldı ki ‘evete meyilli kararsız seçmen’ diye bir şey yok. Herkes karanını 15 gün önce verdi. OHAL’den ötürü korkan açıklama yapamayan memurlar başta olmak üzere çok ciddi bir kitle var. Analiz edip konuşamıyorlar. Bu arkadaşlara araştırmalarda sorduğumuzda görüşlerini beyan etmiyorlar. Yani ciddi bir kararsız kitle yok. 48 saat sonra seçim olacak” diye konuştu.

MHP seçmeninin tavrı konusunda da tespitlerde bulunan Bayrakçı “Belki de Türkiye’de ilk defa seçmeninin parti liderinden çok farklı yönde oy kullanacağı bir seçimle karşı karşıyayız” yorumunda bulundu.