CHP’li Yasemin Öney Cankurtaran’dan referandum için şok iddia!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, AKP'li belediyelere iş yapan taşeron firmaların, çalışanlarına referandumda evet oyu vermeleri ve bunu cep telefonu ile fotoğraflayarak kendilerine getirmeleri için baskı yaptıkları yönünde pek çok şikayet aldıklarını belirterek, “İnsanlar üzerinde baskı kurulmasını engellemek için referandum günü kabinlere cep telefonuyla girilmesi kesinlikle engellenmelidir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu ile Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara “Hayır Pilavı”nın dağıtılmasına katıldı. Cankurtaran, etkinlik öncesinde yaptığı basın açıklamasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“NUMARALI KAĞIT VE PUSULALI FOTOĞRA”

Son dönemde sahada görüştüğü insanlardan ciddi şikayetler aldığını belirten CHP kurmayı “AK Parti, hayırların önde olduğunu gördüğünden gözünü karartmış durumda. Özellikle AK Partili belediyelere iş yapan taşeron şirketlerin çalışanları üzerinde ciddi baskı kurduğu iddia ediliyor. Bu şirketlerde çalışan ancak işten çıkarılmamaları için adlarını veremeyeceğimiz kimi vatandaşlar, referandum günü evet oyu vermeleri ve bunu gizlice fotoğraflayarak getirmeleri yönünde baskılara maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Hatta bazı şirketlerin işi garantiye almak, çalışanların başkalarından elde edecekleri fotoğrafları kullanmalarını engellemek için önceden dağıtacakları ve üzerinde o kişiye verilen numaranın olduğu kağıdı da oy pusulası ile aynı kare içinde çekmeleri konusunda telkinde bulunduğu da öne sürülüyor. Böylece bu kişilerin hayır demesinin önüne geçilmek istendiği iddia ediliyor” diye konuştu.

“KABİNLERE TELEFONLA GİRİLMESİ ENGELLENMELİ”

İnsanların ekmek paralarıyla özgür düşünceleri arasında bir tercih yapmaya zorlandığını kaydeden Cankurtaran, “İddialar çok ciddi. Kimse AK Parti böyle bir şeye tenezzül etmez diyemiyor. İnsanların özgür seçimlerini sandığa yansıtmaları, baskı altında kalmamaları için oy kullanılacak kabinlere kesinlikle cep telefonuyla girmeleri engellenmelidir. Denebilir ki zaten yasak. Ancak ‘Cep telefonunuz var mı? sorusuna ‘Yok' denilince bir daha üstelenmiyor. Özellikle hayır için sandık başında görev yapacak olanlar bu konuda daha ısrarcı ve dikkatli olmalı” diye konuştu.