Eskiden hoca olduğu üniversite Davutoğlu’nun konferansını iptal etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım'da vermeyi planladığı konferans, okul yönetimi tarafından sürpriz bir şekilde iptal edildi. Öğrenci topluluğu, "elimizde olmayan sebeplerden dolayı" konferansın iptal edildiğini açıkladı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun “Duruş” adlı yeni kitabıyla ilgili olarak “Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa” başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu.

“ELİMİZDE OLMAYAN SEBEPLERDEN DOLAYI”

27 Kasım tarihinde yapılacağı daha önce açıklanan bu konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, “elimizde olmayan sebeplerden dolayı” konferansın iptal edildiğini açıkladı.

Grup üyesi öğrenciler de üniversite yönetiminin böyle bir karar aldığını belirttiler.