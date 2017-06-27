İkiz kardeşleri kavga ayırdı

Niğde'de kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Resül Gülbahar hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Mustafa Gülbahar yaralandı.

Merkez Selçuk Mahallesi Mezba Caddesi’nde ikiz kardeşler Resül Gülbahar ve Mustafa Gülbahar, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle Recep Akdeniz, Mustafa Ş. ve İbrahim S. ile tartışmaya başladı. İki grup arasında başlayan kavgada Recep Akdeniz, iddiaya göre ikiz kardeşleri çeşitli yerlerinde bıçakladı.

Yaralanan ikiz kardeşler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Resül Gülbahar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan Recep Akdeniz’in üzerinden ise olayda kullandığı kanlı bıçak ele geçirildi. Yaralı Mustafa Gülbahar’ın tedavisi devam ediyor. DHA