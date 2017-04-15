Kafasını aracın camına sıkıştıran çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de feci olay. Babasının arabasında oynayan 5 yaşındaki küçük Emre, kafasının cama sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde evin önünde duran arabanın içinde oynayan 5 yaşındaki çocuk kafasını cama sıkıştırması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril İlçesi Kıralan Mahallesinde iddiaya göre, Emre Akdaş (5) babasının yeni aldığı arabaya oynamak için gitti. Evlerinin önündeki araca binen küçük çocuk Emre, aracın anahtarını camdan dışarıya düşürdü. Yarı açık olan camdan dışarıya sarkarak anahtarı almaya çalışan çocuğun kafası cama sıkıştı. Emre’yi gören ablası çığlık atarak arabaya doğru koştu ve baba Mesut Akdaş ile baygın halde yatan Emre'yi Çivril Devlet Hastanesi'ne götürdü.

5 yaşındaki minik Emre yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

İHA