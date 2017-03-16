Muharrem İnce Edirne’de halka hitap etti!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Edirne'de partililerine neden "hayır" demeleri gerektiğini açıkladı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Hollanda referandumdan ‘evet’ çıkmasını istiyor. Hollanda kesinlikle AKP'lidir. Kesin ‘evet’ çıkmasını istiyor. Neden? ‘Evet’ çıkarsa Türkiye bir tek adam dönemine girecek. Tek adam yönetimine girince Türkiye'yi yönetmek çok kolay olacak. Tek adamı ele geçirdin mi, Türkiye'yi ele geçirmiş olacaksın. Batılıların istediği ‘evet’ çıkmasıdır. Ama ben Türk milletine güveniyorum ‘hayır’ diyecektir buna” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Edirne’de halka hitap ediyor. İnce'ye, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP'li yöneticiler de eşlik etti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle;

“Şimdi bakın meydan meydan geziyor Binali Yıldırım. Bu sistemi kaldırın. Başbakanlığı kaldırın diyor. Ben lüzumsuzum ben gereksizim diyen kendini yok eden bir adam var. Bakın evet diyin diyor. Çanakkale geçilmez dediler geçtik diyor. Yahu o sözü sana söylemediler ki İngilizlere Fransızlara söylediler. Dolar diyor dolmasa ne olur dolsa ne olur diyor. Bolu’lulara diyor ki sizler Bolu beyin torunları. Bolu beyi eziyet edendir zulüm edendir. Biz Köroğlu’nun torunuyuz, Dadaloğlu’nun torunuyuz, İstanbul’a geldiklerin de “Geldikleri gibi giderler” diyen Mustafa Kemal vardır biz onun torunuyuz.

Muharrem İnce işkembeden atmaz. Yıl 2004. Rauf Denktaş Türkiye’de miting yapmak istiyor. Recep Tayyip diyor ki git Kıbrıs’ta yap diyor.

Bu mitingi akşama televizyonlarda görecek misiniz? Hayır göstermeyecekler.

Biz kendimiz yasaklıyoruz yurtdışında miting yapmak yasak diye. Sonra biz danışıklı dövüşüklü Hollanda ile birbirimize giriyoruz. Milliyetçilerden böylelikle oyları alırız. Tezgah hazır. Dertleri şu evet çıksında Türkiye’nin itibarı ne olursa olsun. Türkiye umurlarında değil.

Avrupa ne ister tek başına yetkili adam olsun ister Türkiye’de. Almanlar bizi çekemiyormuş. Nedenmiş köprü yapmışız. Yahu adamlar 100 sene önce yapmış o köprüleri. “3. köprüyü yaptık” diyor. 3. köprüyü yaptığına göre 1 ve 2. köprü yapılmış zaten. 1973’te yapılmış 1. köprü.

Açılım sürecinde PKK ile pazarlık yaptılar. Dadaloğlu evet demedi hayır dedi, Köroğlu evet demedi hayır dedi, Mustafa Kemal’de hayır dedi. Bizde diyoruz hayır.

İstiklal marşımızın ilk sözleri nedir? Korkma… Ben elli kere okudum hangi maddede terörden bahsediyor. Niye bunu konuşmuyorlar malına güvenmiyorlar. Almanya, Hollanda ile kavga.. Hayırcılarla kavga. Sabah akşam yalan söylüyorlar..

Siz terörist misiniz? FETÖ’cümüsüz? IŞİD’ci misiniz? Evet diyenler azıcık okusa yüzde 1 bile evet çıkmaz.

AYRINTILAR GELECEK…