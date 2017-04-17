Özgür Özel: YSK’nın bu referandumu geçersiz kılması gerekmektedir

CHP'li vekil Özgür Özel'den referandum sonrası YSK ve hükümete sert tepki gösterdi.

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından YSK’nın verdiği karara tepkiler artıyor. CHP’li Özgür Özel katıldığı canlı yayında AA’nın manipülasyon yaptığını belirterek “Hükümetin istediği kararları söyleyen YSK ile istedikleri sonucu alabilmeleri için organize suç örgütü gibi kullanılan bir devlet aygıtı ile karşı karşıyayız” diyerek tepki gösterdi.

‘2014 yerel seçimlerinde Bitlis Güroymak’ta sadece 1 sandıkta belli sayıda mühürsüz zarf var diye iptal eden YSK’nın geçtiğimiz hafta mühürsüz zarfları kabul etmeyen YSK’nın bugün bu mühürsüz zarfları kabul ediyor olması seçime şaibe, gölge düşürmüştür. YSK’nın bu referandumu geçersiz kılması gerekmektedir.’ diyen Özgür Özel, referandumun tekrar edilmesi gerektiğini savundu.