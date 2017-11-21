Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Çirkin sözlerin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’den kovuldu!

Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz gün 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çok çirkin sözler sarfetmiş büyük tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine Kütahyalı kovuldu, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir?

Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı terbiyesizce yaptığı yorumların ardından kovuldu. Rasim Ozan Kütahyalı kimdir sorusu merak ediliyor. İşte yaptığı terbiyesizlikle büyük tepkçi çeken Rasim Ozan Kütahyalı’nın hayatı…

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Eski Taraf gazetesi yazarıdır. Şimdi ise Takvim ve Sabah gazetesinin Pazar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kanaltürk’te yayınlanan Ters Cephe’de yorumculuk yapmıştır. Beyaz TV’de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumcudur. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin’in firması Plato Film’de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008’den itibaren Kanal T’de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T’den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk’e geçti. Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009’dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Beyaz TV’de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv'den kovulmuştur — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) 20 Kasım 2017

ÇİRKİZ SÖZLERİN SAHİBİ RASİM OZAN KÜTAHYALI KOVULDU

Beyaz TV'deki ‘Derin Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz akşam Boşnaklar hakkında sarfettiği skandal sözlerin ardından kovuldu.

‘Derin Futbol' moderatörü Ertem Şener, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği bir sorun yaşadık. Tabii bu kimsenin kabullenemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bir hayli üzüldü. Lakin bu bizim için kabullenemez bir durum oldu. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan bugünden itibaren bizimle olmayacak. Tüm coğrafyadaki tüm Boşnak kardeşlerimizden özür diliyoruz” dedi.

Beyaz Tv önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.