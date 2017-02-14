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Bolu Haberi: Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
11:4514 Şubat 2017
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Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu ve TEM'de yol kenarları beyaza büründü. Kar yer yer zeminde de etkili oldu, ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili oldu. Bu bölgelerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 
TEM yolunda sürücüler kar yağışına karşı elektronik tabelelar ile yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de güzergahta önlemlerini artırdı.

DHA

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