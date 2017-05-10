'Muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz'

TÜRKİYE genelinde eğitim yatırımlarını sürdüren Mektebim Okulları, Bursa'ya eğitim kampüsü yapmak için kolları sıvadı. Yatırım öncesi Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, tanıtım toplantısı düzenledi.

Özlüce de yapılması planlanan kampus, 12 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak ve içerisinde spor salonu, kapalı yüzme havuzu, açık basketbol sahası, dans salonu, branş dersliklerinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, cep sineması, laboratuarlar bulunacak. Buz pateni, 3d laboratuarı, satranç salonu, akıllı ekran ve tahta ile donatılmış teknolojik sınıfların olacağı kampüsün yapımı öncesi tanıtım toplantısında konuşan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, “Çağdaş muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz. Bizim en büyük ideallerimizden öncelikli olanı yetişecek çocuklarımız vatansever olmasıdır. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra ülkemizde bir takım öncelikler değişti. Çünkü söz konusu darbe kalkışmasını yapan kişilere baktığımız zaman bunların tamamına yakını eğitimli insanlardı. Ama içlerinde vatan sevgisi olmadığı için vatan hainliği yapmak durumunda kaldılar. Milli duyguları almadan sadece eğitim alan bir kişi çok tehlikeli olabilir. Bu örneği de maalesef ülkemizde görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çoğu ilinde hizmet verdiklerinin altını çizen Kalko sözlerine şöyle devam etti:

“Diyabakır'dan Trabzon'a, Ankara'dan Bursa'ya, Yalova'dan İstanbul'a, Balıkesir'den Tekirdağ'a Türkiye genelinde 51 kampüs, 160'a yakın okul, 30 bine yakın öğrenci, 6 bine yakın çalışanı ile çok büyük bir aileyiz. Bundan sonraki vizyonumuz 3 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük eğitim kurumu zinciri olmak istiyoruz. Bizler tüm illerimizde okulumuzun bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Bundan sonra Bursa'ya yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Yakın zamanda Osmangazi, Yıldırım ve Bademli'de yatırımlarımız sürecek.”

DHA