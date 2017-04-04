Zabıtaların kendisini dövdüğünü iddia edip, şikayetçi oldu

ADANA'da trafik ışıklarında araçların camını silerek sürücülerden para isteyen 25 yaşındaki Yalçın Uygaç, kendisini yakalayan zabıta görevlilerinin parasına el koyup dövdüğünü iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek sürücülerden para isteyen Yalçın Uygaç, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çalışırken Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar tarafından yakalandı. Zabıta ekiplerine direnen Uygaç, trafiği tehlikeye attığı ve dilencilik yaptığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanlığı'na götürüldü. Burada cam silerek elde ettiği 250 lirasına el koyulduğunu ve zabıtalardan dayak yediğini iddia eden Uygaç, soluğu Bağlar Polis Merkezi'nde aldı. Zabıtalardan şikayetçi olan Uygaç, darp raporu almak için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Zabıtaların ellerine eldiven giyerek kendisini dövdüğünü öne süren Uygaç, "Ben dilencilik yapmıyorum. Cam siliyorum. Hepsinden şikayetçiyim. Adalet yerini bulsun" dedi.

DHA