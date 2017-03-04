Son dakika… Sinan Oğan’a saldırı

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, bir konferans için gittiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaparken bir kişinin saldırısına uğradı.
Oğan kürsüde konuşurken bir şahıs bir anda üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Sinan Oğan tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti ve “Bu genç arkadakışımkızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor” dedi. Canlı yayında gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı. Şahsın kimliği, gözaltına alınıp alınmadığı ve Oğan’a niçin saldırdığı ise henüz öğrenilemedi.
Sinan Oğan geçtiğimiz yılın başında, MHP Genel Başkan adayı olduğunu açıklamış çalkantılı geçen ve gerçekleşemeyen kongre sürecinin ardından 8 Aralık 2016 tarihinde partisinden ihraç edilmişti. Oğan MHP’den ihraç edilmesinin ardından da yeni anayasa çalışmaları için ‘hayır’ çalışması yürütmeye başlamıştı.