Son dakika… Sinan Oğan’a saldırı

Sinan Oğan bir konferans için gittiği Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir şahsın fiziki saldırısına uğradı. Oğan saldırıyı yara almadan atlattı.

Sinan Oğan bir konferans için gittiği Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir şahsın fiziki saldırısına uğradı. Oğan saldırıyı yara almadan atlattı.

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, bir konferans için gittiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaparken bir kişinin saldırısına uğradı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Oğan kürsüde konuşurken bir şahıs bir anda üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Sinan Oğan tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti ve “Bu genç arkadakışımkızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor” dedi. Canlı yayında gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı. Şahsın kimliği, gözaltına alınıp alınmadığı ve Oğan’a niçin saldırdığı ise henüz öğrenilemedi.

BAHÇELİ’YE ADAY OLMUŞ VE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Sinan Oğan geçtiğimiz yılın başında, MHP Genel Başkan adayı olduğunu açıklamış çalkantılı geçen ve gerçekleşemeyen kongre sürecinin ardından 8 Aralık 2016 tarihinde partisinden ihraç edilmişti. Oğan MHP’den ihraç edilmesinin ardından da yeni anayasa çalışmaları için ‘hayır’ çalışması yürütmeye başlamıştı.