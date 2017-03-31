Tıp Bayramı'nı ameliyathanede geçirdi. Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Aziz Erakar, 14 Mart'ta 5 ameliyat yaptı, gece kendisi ameliyat oldu, bir gün sonra işe başladı.

Bir günde 5 ameliyat yaptı, gece kendisi ameliyat oldu

Tıp Bayramı'nı ameliyathanede geçirdi. Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Aziz Erakar, 14 Mart'ta 5 ameliyat yaptı, gece kendisi ameliyat oldu, bir gün sonra işe başladı.

Diz ve kalça olmak üzere bir günde toplam 5 ameliyat yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Aziz Erakar, son ameliyatına başlamadan belinde ağrılar oluştu. İlaç tedavisi uygulayarak beşinci ameliyatını da tamamlayan doktor Erakar, aynı hastanedeki üroloji uzmanına muayene oldu. Mesane girişinde 16 mm’lik taş olduğu anlaşılan Erakar’a ilaç tedavisi uygulandı. Durumu düzelmeyen Erakar, gece saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyattan sonra durumu düzelen Erakar, sonraki işine dönmek istedi. Fakat Erakar’ın doktoru istirahat etmesi gerektiğini söyledi. Bir gün istirahat eden doktor Erakar, işine geri döndü.

“GÜZEL BİR ANI OLDU”

Yaşadığı süreci anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Aziz Erakar, “O gün 5 ameliyat yapmıştım. Son ameliyata başlamadan bel ağrılarım oldu. Daha sonra iğne yaptırdım. Beşinci ameliyatımı da tamamladım. Son ameliyatımı da yaptıktan sonra durumumu bir süre izledim. Sonra durumumda düzelme olmayınca ameliyat kararı aldık. Uzm. Dr. Murat Kuru’nun yaptığı 45 dakikalık bir endoskopik taş cerrahisi ameliyatı oldum.

Rahat bir ameliyat geçirdim. Sabah kendimi iyi hissediyordum işe başlamak istedim ancak doktorum istirahat etmem gerektiğini söyledi. Bir gün sonra görevime başladım. Sağlık çalışanı olarak sonuçta biz de insanız. Taş düşürme olayı cerrahlarda biraz daha fazla olabiliyor. Daha önce de taş düşürmüştüm ama bu sefer ki biraz daha sıkıntılı oldu. 16 milimetrelik bir taştı. Şu an sağlık durumum iyi. 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaşadığım güzel bir anı hatıra olarak kaldı. Hepimizin yaşayabileceği bir problemdi. Benim de başıma geldi. İyi sonuçlandı” dedi.