Sütyen takmadığınızda gerçekleşen 7 olay!

Fransızların yaptığı bir araştırmada sütyen takmanın göğsü şekillendirdiği teorisi yıkıldı.

Günlük hayatta kadınların hemen hemen hepsi sütyen kullanır. Sütyen kullanımı göğüslerin sağlıklı gelişimi için son derece önemlidir. Öte yandan kadınlar eve geldiklerinde rahatsız hissettiklerinden sütyenlerini çıkarmayı yeğlerler.

Medical News Today’de yer alan habere göre; milyonlarca kadın ise daha sağlıklı olduğunu düşündüğünden sütyenlerini çıkarmazlar.

İşte sütyen takmadığınızda olan 7 şey:

1- Göğüs büyür

Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünebilirsiniz. Aslında açıklaması gayet basit. Sütyen takılmadığında göğüs kasları daha fazla çalışır. Bu da göğsünüzün güçlenmesine ve büyümesine neden olur. Sütyen takmayan kadınların göğüslerin zamanla büyür.

2- Göğüs şekillenir

Fransızların yaptığı bir araştırmada sütyen takmanın göğsü şekillendirdiği teorisi yıkıldı. Sütyen aslında göğsün şekillenmesini engeller. Daha doğal göğüslere sahip olmak isteyenler sütyen kullanmamalı. Uzun vadede bunun faydasını görecekler.

3- Göğüsleriniz rahatlar

Yine aynı araştırmada sütyen takmayanların takanlara kıyasla daha rahat hissettikleri görüldü. Yanlış tarzda veya yanlış bedende sütyen kullanıyorsanız, kan akışınızı engelliyorsunuz demektir. Bu da nefes almakta güçlük çekmenizi sağlar. Sütyen takmadığınız zamanlarda daha rahat hisseder ve daha rahat nefes alırsınız.

4- Daha rahat hissedersiniz

Dürüst olmak gerekirse bütün kadınlar sütyen takmadıkları zaman daha rahat hissederler. Kadınların işten veya dışarıdan gelir gelmez sütyenlerini çıkarmasının asıl nedeni de budur.

5- Daha iyi uyursunuz

Hemen bütün kadınlar uyurken sütyen takmanın zararlı olduğunu bilirler ancak bazıları bunun farkında değiller. İyi uyuyabilmek için tamamen gevşemeniz gerekir ve sütyenle gevşeyemezsiniz. Çıplak uyumanın da uyku sürecini hızlandırdığı ve daha rahat uyumanızı sağladığı bilinmektedir.

6- Para biriktirebilirsiniz

Ucuz fiyatlara sutyen satın almak mümkün. Ancak bu sütyenlerin sizi ne kadar rahat hissettireceği aşikardır. Çok rahat sütyenler ise çok pahalı. Sütyen kullanmamanız halinde ise ekstra masraftan kaçınmış olursunuz.

7- Göğüsleriniz dikleşir

Yapılan araştırmalarda sütyen takan kadınların göğüs kaslarının tembelleştiği görüldü. Sütyen takmayan kadınların ise göğüslerinin daha dik olduğu tespit edildi.