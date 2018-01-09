Bu fotoğraf sosyal medyada olay oldu

'Ezeli düşmanlar' olarak nitelendirilen Brad Pitt'in eski eşileri Jennifer Aniston ile Angelina Jolie, 75. Altın Küre ödül töreninde bir araya geldi.

7 Ocak 2018’de Kaliforniya, Beverly Hills’deki Beverly Hilton Otel’de düzenlenen ödül töreninde asıl şov sahnede değil, konuklar arasında gerçekleşti. Bunun sebebi ise “ezeli düşmanlar” olarak nitelendirilen Jennifer Aniston ve Angelina Jolie’nin bir araya gelmesi.

Önceleri aynı ortamda bile bulunmamaya özen gösteren Jennifer Aniston ile Angelina Jolie,

Geçmişte Brad Pitt ile evlenen ve boşanan Aniston ile Jolie, her ne kadar yan yana durmasalar bile, üç yıl aradan sonra ilk kez aynı sahneyi paylaştılar.

Yıllar sonra bile aynı ortamda bulunmaktan hoşnut olmayan iki yıldız objektiflere işte böyle yansıdı:

E.L. James'in 52 dile çevrilen roman serisinden uyarlanan “Grinin Elli Tonu” filminin başrol oyuncusu Dakota Johnson ‘ın Jennifer Aniston ile Angelina Jolie’ye bakışları kimsenin gözünden kaçmadı.

Kulislerde konuşulanlara göre Jennifer Aniston ile Angelina Jolie’nin birbirine fazla yakın masalarda oturmamasına da özen gösterildi. Oturma düzenini hazırlayan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin üyesi Jenny Cooney’in iki yıldızı birbirlerine yakın oturtmamak için çaba gösterdiği Amerikan basınına yansıdı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston Hollywood’un ‘altın çifti’ydi

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 1998 yılında ajans aracılığıyla tanışıyorlar ve sevgili oluyorlar.

İki yıl süren sevgililik döneminin ardından 2000'de evlenmeye karar veriyorlar.

Hollywood ikiliyi “altın çift” olarak görüyor.

İhtişamlı, rüya gibi bir düğünle evlenen ikili, yıllarca davetlerde, kırmızı halıda mutluluk pozları veriyor.

2005 yılına gelindiğinde, sadece Hollywood'la kısıtlı kalmamakla birlikte herkes şaşkınlığa uğradı.

Çünkü, Jennifer ve Brad ayrılmaya karar verdi.

Saygı ve sevgi çerçevesinde, birbirini seven iki arkadaş olarak kalacaklarını söyleyerek 7 yıllık ilişkiyi bitirdiler.

Çok geçmeden dedikodular çıktı, olayın aslı gözler önüne serildi.

Brad Pitt'in meşhur yeni filminin setinde, yani ‘Mr.&Mrs. Smith’de Angelina Jolie'ye vurulması üzerine ayrıldıkları öğrenildiğinde, gündem tamamen Jennifer Aniston ve Brad Pitt'ten besleniyordu.

Üstelik Brad'in sadece Angelina'ya vurulmakla yetinmediği, çoktan bir ilişkiye başladıkları da dedikodular arasında yer aldı.

2005'te Jennifer ve Brad ayrıldı.

Jennifer per perişan, röportaj vermek istemedi, tek başına bunu atlatmak istediğini belirtti.

Tam 1 yıl sonra…

2006'da ilişkiye çoktan başlamış olan Brad ve Angelina, bir bebek beklediklerini duyurmaz mı?

Evlatlık çocuklarıyla mutlu mesut hayat süren ikilinin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun haberini böyle aldık.

Ayrıca Angelina'nın daha önceden evlatlık aldığı iki çocuğun soyadlarını Jolie-Pitt olarak değiştirdiler.

Shiloh'dan sonra bir çocuk daha evlat edindiler.

Çiftin aile olma yolunda hızla ilerlediğini fark etmemek elde değildi.

Bu aile olma süreci boyunca evlenmediler, böyle bir söylenti dahi çıkmadı.

2008 yılında ikiz bebek beklediklerini duyurarak tekrar gündeme oturdular.

O kadar gündemdeydiler ki Jennifer'ı ‘aldatılan kadın’ olarak görmek dışında hiçbir şey yapamadık.

Arkalarında bir yuvayı yıktıklarını ve üzgün bir kadın bıraktıklarını çok da umursamadan mutlu mu mutlu bir aile kurdular.

İkizler de dünyaya geldikten sonra evlenmeyi sadece çocuklar için düşündüklerini, ama yakın zamanda planlamadıklarını duyurdular.

2014 yılında gizli ve sadece çocuklarının katıldığı bir törenle evlendiler.

Evet, şimdi geldik asıl olaya; Evlilik uzun sürmedi. “Karma gerçekleşti”

Yakın bir zamanda, 2016 yılında, evlilik töreninden tam 2 yıl sonra çift ayrılmaya karar verdi.

Ayrılığa tepkiler sürerken, ne diyeceği asıl merak edilen kişi tabii ki Jennifer'dı.

Jennifer ayrılık haberini öğrendikten sonra “Karma gerçekleşti” tweetini attı.

Hangi kadından aldatıldığını unutmasını beklersiniz?

Jennifer da tabii ki unutmadı.