İstanbul’da konsomatris operasyonu

İstanbul'da eğlence mekânları ve masaj salonlarında yapılan uygulamalarda yabancı uyruklu 2'si erkek 27 kişi gözaltına alındı. Aralarında banka müdürünün olduğu yabancı uyruklu kişiler sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonları ve eğlence mekanlarına yönelik uygulama başlattı. Uygulama kapsamında Fatih’e bağlı Aksaray’da ve Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz’daki masaj ve eğlence mekânlarında denetim yapıldı. Denetim kapsamında turistik vizeyle gelen ve konsomatrislik yaptığı tespit edilen Ukrayna uyruklu 2’si erkek 27 kişi gözaltına alınırken, işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

ARALARINDA BANKA MÜDÜRÜ DE VAR

Gözaltına alınan 27 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerde konsomatrislik yaptığı belirlenen N.A isimli Ukraynalı bir kadının banka müdürlüğü yaptığı ortaya çıktı. Kiev’de banka müdürlüğü yaptığını söyleyen N.A.’nın turistik olarak geldiği ve konsomatrislik yaptığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu kişiler sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.