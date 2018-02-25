Mücahit Birik: 2016’da 195 milyon kutu antibiyotik kullandık

Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda en sık yapılan uyarı antibiyotiklerle ilgili yapılıyor. Türkiye'de 2016 yılında 195 milyon kutu antibiyotik kullanıldığını belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Mücahit Birik, oranlar azalsa da bu konuda hala dünya birincisi olduğumuzu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, Türkiye'de İlaç Takip Sistemi ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda 2011 yılında 218 milyon kutu olan antibiyotik kullanımı, 2016 yılında 195 milyon kutuya kadar indi. Ancak halen Türkiye antibiyotik kullanımında dünya birincisi.

Artan antibiyotik direncinin dünyada ve Türkiye’de insanlığı tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Mücahit Birik, dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olduğuna dikkat çekti.

“ANTİBİYOTİK BİLİNÇLİ VE GEREKLİ DOZDA KULLANILMALI”

Birik, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Antibiyotiklerin yanlış tüketilmesi ya da yeterli dozlarda kullanılmaması, gün içerisinde gerektiği saatlerde veya gerektiği gün sayısında alınmaması gibi durumlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden olmaktadır. Antibiyotik enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bakteri, tek hücreli mikroorganizmalardır ve antibiyotik ile tedavi edilebilir. Virüs ise, kendinden metabolizması olmayan, hastalık yapıcı mikroplardır. Antibiyotiklerin virüsler üzerine etkisi yoktur. Mucizevi ilaç antibiyotikler doğru ve gerektiğinde kullanılmadığında sağlığımızı tehdit eder hale gelmektedir. Maalesef her hastalıkta, doktora danışmadan ‘hemen bir antibiyotik alalım, kullanalım geçmezse sonra doktora gideriz' düşüncesi oluşmuştur. Bunun sonucunda da kendimize fayda sağlayalım derken vücudumuzda sağlığımız ve bağışıklığımız için gerekli olan faydalı bakterilerin ölümüne, floramızın bozulmasına neden olunarak, en nihayetinde de akla gelmeyen bir sürü hastalığa davet çıkarılmıştır.” dedi.

“YILDA 250 MİLYON KUTU ANTİBİYOTİK TÜKETİYORUZ”

Yaklaşık her üç reçetenin birinde antibiyotik yer aldığını, Güneydoğu’daki bazı illerde bu oranın yüzde 50’leri bulduğunu ifade eden Birik, Türkiye'nin halen antibiyotik kullanımında birinci sırada olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti.

“Bazı araştırma sonuçlarına göre, bebekken antibiyotik kullanan hastaların kullanmayanlara oranla daha çok hastaneye gittiği görülmüştür. Antibiyotikler, hekiminizin uygun gördüğü dozda ve sürede eczacınızın danışmanlığında kullanılmalı, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırılmamalıdır. Ayrıca, antibiyotiğin vücuda vereceği hasarları yani barsaklarımızda olan dost mikropları yaşatmak için antibiyotikle birlikte probiyotik desteği almak ve iyi beslenmek gereklidir. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yutma güçlüğü, öksürük gibi hastalıklarda antibiyotik kullanılmasıdır. Bu hastalıklarda antibiyotik bir işe yaramaktadır. Bu yüzden hem fazladan gereksiz antibiyotik kullanılmış olmakta, hem de vücudumuz o antibiyotiğe karşı direnç kazanmış olmaktadır”.

“YANLIŞ KULLANIM SONUCUNDA DİRENÇ GELİŞİYOR”

Antibiyotiklerin yanlış kullanılması ve diğer nedenlerin sonucu olarak bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini belirten Birik, diğer nedenleri şöyle sıraladı:

-Gereksiz kullanma,

-Reçeteye uygun dozda kullanılmaması,

-Reçeteye uygun sürede kullanılmaması,

-Başkalarıyla paylaşılması,

-Besinlerin iyice yıkanmaması,

-Genel hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilmemesi.

“Antibiyotik ve başka ilaçları kullanmaya mecbur kalmadan sağlığımızı iyi korumalıyız”, diyen Birik, “Bunun için size en yakın sağlık danışmanınız olan eczacınıza danışarak gerekli desteği, bilgiyi ve gerekiyorsa sizi hastalıklara karşı koyacak doğru ürünleri alabilirsiniz. Antibiyotiksiz sağlık olduğunu unutmayın.” dedi.

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