Kulak ağrısının nedenleri arasında ilk sırada: Ortakulak iltihabı nasıl iyileşir? Bulaşıcı mıdır

Orta kulak iltihapları burun ve genizdeki iltihapların, östaki borusu yoluyla orta kulağa ulaşmasıyla meydana gelirler. Dayanılmaz ağrısı ile özellikle çocuklarda sıkça rastlanan orta kulak iltihabı için uzmanlar ne tür tedavi yöntemleri uyguluyor? Orta kulak iltihabının en belirgin belirtileri nelerdir?

Kulak enfeksiyonları, çocuklarda sıklıkla görülen rahatsızlıklardandır. En sık rastlananı da Akut Otitis Media adı verilen tipidir. Op. Dr. Ferhat Oğuz; orta kulak iltihabının tedavisinin, iltihabın doğal yolla temizlenmesine yönelik olması gerektiğini söylüyor. Peki orta kulak iltihabı nedir? Orta kulak iltihabına sebep olan faktörler nelerdir? Orta kulak iltihabı bulaşıcı mıdır? Orta kulak iltihabı nasıl geçer? Bunlarla ilgili öğrenmek istediğiniz detaylar haberimizde…

Orta kulak; kulak zarı ve kulak zarını iç kulağa bağlayan üç kemikçiği (örs, çekiç ve üzengi) içeren hava dolu bir odacıktan oluşur. Bu kemikçikler, dış kulaktan gelen sesi iç kulağa aktarır. Orta kulak, östaki borusuyla geniz boşluğuna bağlanır. Östaki borusu, orta kulaktaki basıncı sabit tutmakla görevlidir.

ORTA KULAK İLTİHABI(AKUT OTİTİS MEDİA) NEDİR?

Çok sayıda kulak enfeksiyonu çeşidi varken çocuklarda en sık görüleni orta kulağın inflamasyonu ve enfeksiyonu anlamına gelen Otitis media, kulak zarı arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Orta kulak iltihabları burun ve genizdeki iltihapların, östaki borusu yoluyla orta kulağa ulaşmasıyla meydana gelirler. Orta kulak iltihabı genellikle nezle, gribal enfeksiyon, sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar. Östaki borusunun yapısı sebebiyle okul öncesi dönemdeki çocuklar ve bebekler enfeksiyona daha yatkın olurlar. Çocukların %80’inden fazlası 3 yaşına gelene kadar en az bir kez orta kulak iltihabı atağı geçirmektedir.

ORTA KULAK İLTİHABI BULAŞICI MIDIR?

Orta kulak iltihabı bulaşıcı değildir, ancak orta kulak iltihabına yol açan üst solunum yolu enfeksiyonu bulaşıcı olabilir.

ORTA KULAK İLTİHABINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

– Östaki borusunun çeşitli nedenlerle tıkanması

– Bağışıklık sistemindeki yetersizlikler

– Genetik yatkınlık

– Anatomik farklılıklar

– Damak anomalilileri down sendromu

– Fizyolojik fonksiyon bozuklukları

– Alerjik bünye

– Kirli havuz ya da deniz sularında yüzmek

– Yenidoğan beslenme yöntemleri(bebeğin yatarak emzirilmesi veya biberon verilmesi, yalancı emzik kullanma)

– Pasif sigara dumanı

– S. Pneumonia, H. İnfluenza ve M. Catarrhalis bakterileri

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABININ BELİRTLERİ NELERDİR?

– Kulak ağrısı (yatar vaziyette şiddetli ağrı)

– Ağrıyı tarif edemeyen çocuklarda aşırı huzursuzluk, ağlama, uyuyamama, kulakları kaşıma vb…

– Kötü kokulu sıvı gelmesi

– Uyumakta zorluk

– İşitme güçlüğü

– Denge kaybı

– 38 derece ve daha yüksek ateş

– İştahsızlık

YETİŞKİNLERDE ORTA KULAK İLTİHABININ BELİRTLERİ NELERDİR?

– Şiddetli kulak ağrısı

– Kulaktan kötü kokulu(sarı veya şeffaf renkte) sıvı gelmesi

– Sinirlilik ve huysuzluk hali

– Kulak çınlaması

– Baş dönmesi

– Uyumakta güçlük çekmek

– Yüksek ateş

– Kulaktan kanlı akıntı gelmesi

– İshal

– İştahsızlık

– Mide bulantısı ve kusma

ORTA KULAK İLTİHABININ TEDAVİSİ

Orta kulak iltihabı tedavisinde genellikle ağızdan alınan antibiyotik ve ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar yeterlidir. Genellikle 10 günlük antibiyotik tedavisi uygundur Ancak komplikasyon gibi ciddi durumlarda kulak zarına çizik atmak veya tüp takmak suretiyle orta kulaktaki iltihabın hemen boşaltılması gerekebilmektedir. Sık tekrarlanan orta kulak iltihabının tedavisinde ilaç kullanımının yanında bazen ameliyat gerekir. Bazı orta kulak iltihaplarında herhangi bir antibiyotik kullanımına gerek kalmadan iyileşme olabilmektedir.