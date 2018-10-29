Lenfositler vücudun ana bağışıklık hücreleri tiplerinden biri olan beyaz kan hücreleridir. Kemik iliğinde yapılır ve kan ve lenf dokusunda bulunurlar. Bağışıklık sistemi, lenfositler içeren bağışıklık hücreleri olarak bilinen karmaşık bir hücre ağıdır. Bu hücreler, vücudu, işleyişini tehdit edebilecek bakteriler, virüsler ve kanser hücreleri gibi yabancı maddelere karşı savunmak için birlikte çalışırlar. Peki, Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Lenfositler bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Hastalıklarla savaşmaya yardımcı olurlar. Şimdi, LYM: Lenfosit nedir? Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Gelin birlikte öğrenelim…

LYM: LENFOSİT NEDİR?

Lenfositler, birkaç farklı tipte beyaz kan hücrelerinden biridir. Her beyaz kan hücresinin özel bir işlevi vardır ve hepsi hastalık ve hastalıklarla savaşmak için birlikte çalışırlar.

Beyaz kan hücreleri bağışıklık sisteminizin önemli bir parçasıdır. Vücudunuzun, sizi hasta eden bakteriler, virüsler ve diğer toksinler olan antijenlerle savaşmasına yardımcı olurlar. Doktorunuz zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz olduğunu söylüyorsa, kan dolaşımınızda yeterli miktarda beyaz kan hücresi olmadığı anlamına gelir.

Kemik iliğiniz sürekli olarak lenfositler haline gelecek hücreler üretir. Bazıları kan akışına girer, ancak çoğu lenfatik sisteminizden geçer. Lenf sistemi, vücudunuzu enfeksiyondan koruyan dalak, bademcikler ve lenf nodları gibi doku ve organ grubudur.

Yeni lenfositlerin yaklaşık yüzde 25’i kemik iliğinde kalır ve B hücreleri haline gelir. Diğer yüzde 75’i, timüsünüze gider ve T hücreleri olur.

Farklı B hücreleri ve T hücreleri vardır. Bunlar şunları içerir:

– Aktif bir enfeksiyonla savaşmak için antijenler tarafından aktive edilen efektör hücreler

– Vücudunuzda bulunan ve bir antijenle tekrar enfekte olursanız, geçmiş enfeksiyonları tanımak ve “hatırlamak” için yeterince uzun olan hafıza hücreleri

– B lenfositleri ve T lenfositleri enfeksiyonla savaşmak için birlikte çalışır.

Üç tip T lenfosit vardır. Bunlar:

– Sitotoksik T hücreleri

– Yardımcı T hücreleri

– Düzenleyici T hücreleri

NORMAL LENFOSİT DEĞERLERİ

Lenfosit seviyeleri bir kişinin ırkı, cinsiyeti, yeri ve yaşam tarzı alışkanlıklarına göre değişebilir. Yetişkinlerde normal lenfosit aralığı 1 mikrolitre (µL) kanda 1.000 ila 4.800 lenfosit arasındadır. Çocuklarda normal aralık 1 µL kanda 3,000 ile 9.500 lenfosit arasındadır.

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LENFOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Lenfosit düşüklüğü, vücudun enfeksiyona karşı direncinin düşük olduğunu gösterir. Bu durum vücudun kanser ve tümör gibi rahatsızlıklara karşı zayıf olduğu anlamına gelir. Ayrıca lenfosit düşüklüğü, çeşitli organların zarar görmesine de yol açar. Lenfosit düşüklüğüne neden olan hastalıklar;

– Bulaşıcı hastalıklar (Grip ve hepatit gibi)

– Otoimmun hastalıkları (Bağışıklık sistemi bozuklukları)

– Stereoid tedavisi ( Gluko ve Kortikosteroidler )

– Radyoterapi / Gamma Knife (Beyin tümörlerinin tedavisi için kullanılan kesiksiz cerrahi olarak adlandırılan ışın tedavisi)

– Kan hastalıkları

– Di George Anomalisi (Genetik bir pediatri (çocuk) hastalığıdır)

– Wiskott – Aldrich Sendromu ( Sürekli tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları ile gelişen otoimmun rahatsızlık )

– Ataksi – Telenjiektazi (Sinirsel ve immun sistemi etkileyen, ender görülen kalıtsal çocuk hastalığı)

– Bağışıklık sistemi yetersizliği

Lenfosit düşüklüğü, kendini Öksürük, ateş ve burun akıntısı ile karakterize olan solunum yolu hastalıkları, bademciklerde küçülme, eklemlerde ağrı, şişme ve romatoid artrit hastalığı ve bağışıklık sistemi bozuklukları ile gösterir.

LENFOSİT YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Lenfosit hücreleri, bazı durumlarda yükselir. Bu durum genellikle, metabolizmanın bir hastalığa karşı bağışıklık sistemini uyardığı ve lenfosit sayısının arttığı anlamına gelir. Mikrolitrede 3000’den fazla lenfosit sayısı lenfosit yüksekliği olarak değerlendirilir. Lenfosit yüksekliğine neden olan hastalıklar;

– Su çiçeği

– Grip hastalığı

– Tüberküloz

– Kabakulak hastalığı

– Rubella Sendromu (Virüs kaynaklı enfeksiyon hastalığı)

– Sitomegalovirüs herpes enfeksiyonu (Uçuk)

– Bruselloz (hayvansal kaynaklı enfeksiyon)

– Herpes Simpleks (Grip benzeri belirtiler gösteren enfeksiyon)

– Bazı ilaçların yan etkileri

– Mononükleoz (Tükürük ve salya yoluyla bulaşan, sıvı alımı ve dinlenme ile tedavi olan, dalak büyümesine neden olabilecek ciddi komplikasyonları bulunan hastalık

– Toksoplazma (Sürüngen ve Kuş enfeksiyonu. İnsanlarda da görülebilir.)

– Hepatit (Sarılık)

– Kan nakli sonrası

– Crohn sendromu (Sindirim sistemi iltihabına neden olan, otoimmun hastalığı. Gıda terapisi ve antibiyotik kullanımıyla tedavi edilir.)

– AIDS

– Otoimmun hastalıkları

– Kan hücresi iltihabı