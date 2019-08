Dikkat! Karaciğeriniz tehdit altında olabilir

A, B, C, D ve E olmak üzere 5 türü olan hepatit; uzun yıllar hiçbir belirti vermeden devam edebileceği için karaciğer kanseri ve siroza kadar uzanabilen sonuçlar doğurabiliyor… Daha da önemlisi ülkemizde yüz binlerce viral hepatitli, hastalığından habersiz yaşıyor. Bu kişiler hem siroz ve kanser gibi ciddi hastalıklara maruz kalma riski, hem de başkalarına bulaştırma potansiyeli taşıyor.

TEŞHİSİ ÇOK KOLAY

Herkesin, hayatında en az bir kez kan tahlili ile viral hepatit durumunu öğrenmesi ve ona göre tedbir alması mümkün. Amaç hepatit B veya hepatit C'li hastalara erken tanı ve zamanında tedavi ile karaciğer sirozu ve/veya kanseri gelişmesini önlemek, hastalara normal bir yaşam sağlamaktır.

TEDAVİ GÖREN DE AZ

Diğer ciddi bir sorun ise tedavi edilen hasta sayısının azlığıdır. Örneğin ülkemizde her yıl yaklaşık 4-5 bin hepatit C, 15-20 bin hepatit B hastası ilaçla tedavi edilmektedir. Hedef bu sayıların en az 2-3 kat artmasıdır. Kronik viral hepatitlerin kontrol altına alındığı bir dünya ve Türkiye için toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturup herkesin hepatit testlerini yapmasını sağlamak, böylece tanı konulan ve tedavi edilen hasta sayısını arttırmak şarttır. Türkiye'de viral hepatitten yıllık ölüm sayısının 15-20 bin olduğu tahmin edilmektedir. Eğer tanı konulan ve tedavi edilen hasta sayısında gerekli artış sağlanamazsa önümüzdeki yıllarda ölüm sayısının artması beklenmektedir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hepatit B için hastalığın ilerlemesini önleyen, böylece siroz ve kanser gelişme riskini büyük oranda azaltan, uzun vadede karaciğeri normal hale getirebilen çok etkili ilaçlarla tedavi mümkündür. Hastalarda siroz gelişmeden önce erken dönemde tedaviye başlamak önemlidir. Hepatit B ile mücadelede üniversal (yaygın, toplumun tamamını kapsayan) aşılama en önemli araçtır.

Yenidoğanlara ve ilköğretim çağındakilere uygulanan hepatit B aşıları ile Tayvan, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de hepatit B sıklığında yüzde 50 ve daha fazla azalma sağlanmıştır. Son dekatta sağlanan çarpıcı gelişmeler sonucu; 8-24 hafta süre ile ağızdan alınan haplarla yapılan kronik C hepatiti tedavisi ile hastaların yüzde 95'inden çoğunda kalıcı viral cevap (kür, yani virüsün yok olması) sağlanmaktadır.

BU TESTLERİ YAPTIRIN

Viral hepatitlerin (A, B, C, D ve E hepatiti virüslarına bağlı) tanı testleri ülkemizin her köşesindeki hastaneler ve laboratuvarlarda başarıyla yapılmaktadır. Herkes aile hekimi veya herhangi bir sebeple başvurduğu hekimden özellikle hepatit B ve C testlerini yapmalarını istemelidir