Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram 475 liranın altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erdoğan’ın “Ağbal ve Lütfi Elvan’ın göreve başlamasıyla piyasa göstergelerinde yaşanan seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” sözlerinin ardından süren düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta 500 lira üzerine çıkan gram altın 470 lira seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 12 KASIM

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 472 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet ata lira 3 bin 131 liradan, 430 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 39 liradan alınan lira (Tam) altın 3 bin 59 liradan, bin 520 liradan alınan yarım altın bin 530 liradan ve 760 liradan alınan çeyrek altın 865 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştıktan sonra 44 dolar düzeyine döndü.

Petrol fiyatlarındaki artışı ayrıca, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da destekledi.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altındaki geri çekilme sürdü ve 1,860 dolar düzeyine kadar geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 1.79 artışla 44.82 dolar,

– Batı Teksas yüzde 2.06 artışla 42.64 dolar,

– altın yüzde 0.57 düşüşle 1,862.24 dolar,

– gümüş yüzde 0.78 düşüşle 23.94 dolar,

– bakır yüzde 0.34 artışla 6,961.50 dolar,

– platin yüzde 1.48 düşüşle 870.98 dolar,

– paladyum yüzde 3.99 düşüşle 2,368.02 dolar düzeyindeydi.

Troy Kıymetli Madenler’in, kıymetli madenlerin “toparlanma çabasında” olduklarının altı çizilen analizinde şöyle denildi:

“Aşı gelişmeleriyle birlikte kıymetlilere gelen sert satışların ardından altın, toparlanma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bıraktı. 1,861 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, gün ortasına kadar yukarı doğru bir ivme izledi. Seans ortasına kadar yukarı doğru hareket eden sarı maden, 1,885 dolar/onsla seansın en yüksek seviyesini kaydetti. Aşıya rağmen altının toparlanıyor olması, altının ileriki günleri açısından pozitif bir sinyal vermeye devam ediyor. Diğer taraftan aşı haberlerinin yanı sıra FED üyeleri, artan vaka sayılarına dikkat çekmeye devam ediyor. Dün Dallas FED Başkanı Robert Kaplan, artan vaka sayılarının sağlık sistemini yeniden çökme noktasına getirebileceğinin ve bunun 2021 yılının ilk çeyreğinin zor geçmesine sebep olacağını vurguladı. Altın tüm yaşananların ardından dünkü seansı 1,877 dolar/onstan tamamlarken hanesine yüzde 0.8 kazancı yazmış oldu.

“Gümüş de altınla benzer şekilde toparlanma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardığı bir seans yaşadı. Güne 24.07 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, 24.22 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 0.6 kazancı hanesine yazdı.

“Platin, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 900 dolar/onsun altındaki seyrine devam ediyor. 866 dolar/onstan seansa başlayan platin, seansı 886 dolar/onstan tamamlarken yüzde 2.3 kazancı hanesine yazmış oldu.

“Paladyum ise günün kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni olarak öne çıktı. 2,483 dolar/ons seviyesinden güne başlayan kıymetli maden, seansı 2,463 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 0.8 kayıp yaşamış oldu.

“Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası´nda uzun süreden sonra alıcıların iştahlı olduğu bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 – 1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul´da toplamda 6,841 kg altın, 1,529 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı.”