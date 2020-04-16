En sevdiğiniz yiyeceklerin arkasındaki beslenme çizelgeleri oldukça basit görünse de, gözle görülenden çok daha fazlasıdır. Örneğin, karbonhidratlar, yağlar, lif, mineraller, protein, vitaminler ve su içeren yedi besin öğesi vardır. En önemli üç element, daha iyi makrobesinler olarak bilinen karbonhidrat, yağ ve proteinleri içeren üç beslenme türünü oluşturur. Peki, besin değeri nedir? Besin değeri nasıl hesaplanır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BESİN DEĞERİ NEDİR?

Bir yiyeceğin diyetin besin içeriğine katkısının bir göstergesidir. Bu değere, sindirilen ve emilen bir yiyeceğin miktarı ve içerdiği temel besin maddelerinin (protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler) miktarı dahildir. Bu değer topraktan ve yetiştirme koşullarından, elleçleme ve depolamadan ve işlemeden etkilenebilir.

BESİN DEĞERİ NASIL HESAPLANIR?

Besin değerleri (Enerji) tablosu genellikle aldığınız hazır, işlenmiş veya her hangi bir gıda paketinin arka yüzünde yer alır. Her aldığınız ürünün arkasında “Besin Değerleri Tablosu” bulunmak zorundadır. Buna vitamin kutuları da dahildir.

İngilizce; Nutrition Facts, Türkçe “Besin Değerleri, Besin Öğeleri veya Enerji Miktarı” olarak bilinen bu tablo, tüketiciye bir porsiyonunda kaç gram veya adet olduğunu, paketteki toplam gram ve porsiyonunun kalori miktarı ile içinde bulunan yağ, tuz, şeker, lif, vitamin ve mineralleri verir.

Bu bilgileri okurken dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı vardır; bilgilerde yer alan maddelerin oranları gıdanın ağırlığının tamamı yerine “her xxx gram için” şeklinde belirtilmektedir. Örneğin, paketlenmiş şekilde bütün bir tavuk aldığınız, paketteki besin değerleri bölümünde “her 100 gram için” ibaresi ve bu ibarenin altında yağ, vitamin ve mineral değerlerini gördünüz. Bu değerler aldığınız tavuğun her 100 gramı için geçerlidir. Tavuğunuz 1,300 gram (1,3 kg) ise, etiketteki madde değerlerini 13 ile çarparak bütün tavuğun tamamının içerdiği besin değerlerini hesaplamış olursunuz.