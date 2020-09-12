Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir sağlık çalışanı daha corona nedeniyle yaşamını yitirdi!

Şanlıurfa'da sağlık memuru Abdullatif Sancar, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Daha önce de iki hekim kaybettiklerini söyleyen Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, "Abdullatif Sancar 43 yaşındaydı ve hiçbir hastalığı yoktu. 20 gündür yoğun bakımdaydı, bugün kaybettik" dedi.

Latif SANSÜR
16:26 -
Haberler Sağlık
Bir sağlık çalışanı daha corona nedeniyle yaşamını yitirdi!

Normalleşme süreciyle Covid-19 vakalarının en hızlı arttığı illerden Şanlıurfa’da bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. 1 ay önce Viranşehir’de bir tıp merkezinde görev yapan doktor Abdurahman Demir (46), eylül ayının başlarında ise Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktor Muhannad Mushavah’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinden sonra bugün de sağlık çalışanı Abdullatif Sancar yaşamını yitirdi.

“ÇOK YORULDUK”

Sağlık çalışanlarının son iki ayı çok ağır geçirdiklerini söyleyen Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, şunları söyledi:

* Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdullatif Sancar, 43 yaşındaydı ve hiçbir hastalığı yoktu.

* 20 gündür yoğun bakımdaydı ve bugün kaybettik.

* Son iki aydır sağlık çalışanlarının yükü çok ağırdı. Çok yorulduk. Sağlık çalışanlarından virüs kapanların sayısı 500’e yaklaştı.

* Son iki haftada tedbirler sıklaştırılıp, filyasyon çalışmalarına ağırlık verilince vaka sayılarında azalma oldu. Tedbir alınca oluyormuş.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more