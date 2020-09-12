Bir sağlık çalışanı daha corona nedeniyle yaşamını yitirdi!

Normalleşme süreciyle Covid-19 vakalarının en hızlı arttığı illerden Şanlıurfa’da bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. 1 ay önce Viranşehir’de bir tıp merkezinde görev yapan doktor Abdurahman Demir (46), eylül ayının başlarında ise Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktor Muhannad Mushavah’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinden sonra bugün de sağlık çalışanı Abdullatif Sancar yaşamını yitirdi.

“ÇOK YORULDUK”

Sağlık çalışanlarının son iki ayı çok ağır geçirdiklerini söyleyen Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, şunları söyledi:

* Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdullatif Sancar, 43 yaşındaydı ve hiçbir hastalığı yoktu.

* 20 gündür yoğun bakımdaydı ve bugün kaybettik.

* Son iki aydır sağlık çalışanlarının yükü çok ağırdı. Çok yorulduk. Sağlık çalışanlarından virüs kapanların sayısı 500’e yaklaştı.

* Son iki haftada tedbirler sıklaştırılıp, filyasyon çalışmalarına ağırlık verilince vaka sayılarında azalma oldu. Tedbir alınca oluyormuş.