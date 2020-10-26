Corona aşısında önemli adım: İlki yarın Ankara’da yapılacak

Corona virüsü salgını için yarın Ankara'da bin gönüllü deneğe Biontech-Pfizer aşısı uygulanacak.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Bu araştırmanın ülkemize daha fazla, daha erken ve daha ucuz aşı gelmesi için bir vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

BİN GÖNÜLLÜ KATILACAK

Prof. Necmettin Ünal “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesinde diğer öğretim üyesi ve sağlık personeli arkadaşlarımla birlikte Biontech-Pfizer aşısı, denek olarak bizlere uygulanacak” diyerek çalışmayı duyurdu ve şunları söyledi:

“Aşının başarılı olması, yan etki yapmaması en büyük dileğimiz. Bu aşının bizim genetik yapımızdaki etkinliğini göstermek açısından da çok faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Ülkemizden bin civarı gönüllü deneğin katılacağı bu araştırmanın ülkemize daha fazla, daha erken ve daha ucuz aşı gelmesi için bir vesile olmasını temenni ediyoruz.”