Kalın bağırsak ya da kolon kanseri, dünyada en çok rastlanan kanser türleri arasında bulunan ve kadın ve erkeklerde özellikle 50 yaş üstünde daha sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Crohn ve ülseratif kolit gibi bağırsak iltihapları şeklinde görülen hastalıklar, lif yönünden düşük olan besinleri tüketenler, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlığı olanlar, şeker hastalığı, aşırı şişmanlık ve hareketsiz bir hayat tarzı gibi nedenlerle ortaya çıkan kolon kanseri belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KOLON KANSERİ HAKKINDA

Kolon kanseri kalın bağırsakta (kolon) başlayan bir kanser türüdür. Dünyada en çok rastlanan ve kadın ve erkeklerde özellikle 50 yaş üstünde daha sıklıkla görülen bir kanserdir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Kolon kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerir:

– İshal veya kabızlık dahil olmak üzere bağırsak alışkanlıklarınızda kalıcı bir değişiklik veya dışkınızın kıvamında bir değişiklik

– Dışkıda rektal kanama veya kan

– Kramplar, gaz veya ağrı gibi kalıcı karın rahatsızlığı

– Bağırsağınızın tamamen boşalmadığı hissi

– Açıklanamayan iştah kaybı

– Açıklanamayan kilo kaybı

– Mide bulantısı

– Kusma

– Sarılık

– Anemi

– Zayıflık veya yorgunluk

Kolon kanseri olan birçok insan hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti yaşamaz. Semptomlar ortaya çıktığında, kanserin kalın bağırsağınızdaki konumuna bağlı olarak muhtemelen değişiklik gösterecektir.

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