Selçuk Üniversitesi’nde umutlandıran aşı açıklaması

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibini ziyaret etti.

“VİRÜSE KARŞI ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Aşı çalışmasında gelinen son durumla ilgili bilgi alan Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi olarak amacımız, corona virüse karşı çözüm üretmek. Ülkemizde ve dünyada derman bekleyen binlerce, hatta milyonlarca hasta var. Böyle bir durum karşısında elbette duyarsız kalamazdık. Çünkü bizler komşusu açken uyuyamayan, uzanan yardım elinin bereketi katlayacağına inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsani yardım noktasında güçlü bir geleneğe sahip olan ülkemiz; doğal afetler, savaş, yoksulluk, toplumsal çatışmalar ve salgın nedeniyle zor durumda kalanların yanında yer almayı öncelikli görevi olarak kabul etmektedir” dedi.

“AŞI ÇALIŞMALARIMIZ, ÜLKEMİZİN KAZANIMIDIR”

Aşı çalışmalarına nisan ayında başladıklarını, inaktif aşı yaptıklarını ve ‘SARS-CoV-2’ virüsünü izole ettiklerini belirten Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ise şunları söyledi:

“Virüsün, Pendik Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'nde biogüvenlik seviyesi 3 olan bir laboratuvarda üretilmesi için TÜBİTAK’a proje verdik. Hazırlanan aşıların fareler üzerindeki denemeleri tamamlandı. 5 farklı formülasyondan iki formülasyonun çok daha iyi sonuç verdiğini gördük. İkisi de inaktif. Türkiye'de bizim dışımızda yürütülen 12 proje daha var. Yürüttüğümüz bu aşı çalışmalarını ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olarak görüyoruz. İstanbul'da Tarım Bakanlığına bağlı Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünde biogüvenlikli laboratuvarlarımız olduğu için biyoloji ekibini oradan oluşturduk. Hastalardan aldığımız virüsleri ürettik. Gen dizilerini yaptık. Dünyada en yaygın olan, son bulaşıcılığı artan virüsü genetik olarak seçtik. Şu anda Sağlık Bakanlığının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna dosyamızın başvuracağı temel değerleri elde ettik. Ocak ayından itibaren Sağlık Bakanlığının FAZ-1 çalışması için müsaade ettiği hastanelere aşıları teslim edeceğiz. Oralardan gelecek sonuçları-verileri bekleyeceğiz. FAZ-1 çalışması bittiğinde FAZ-2 çalışması başlayacak. FAZ-3 aşaması binlerce insan üzerinde test edilmesi demek. 2021'in ilk altı ayında bu sürecin tamamlanacağını tahmin ediyorum” dedi.