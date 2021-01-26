Mutasyonlu corona rastlanmıştı… Durumları nasıl?

Mutasyona uğramış corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı’nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 5 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış corona tespit edildi. Mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavileri normal şekilde devam ediyor. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. (DHA)

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