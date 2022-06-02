Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 2 Haziran Perşembe günü 1.851 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 980 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.600 TL.

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Altın fiyatları, ABD’nin Hazine tahvil getirilerindeki düşüşlerden destek bulsa da kazanım elde eden doların altını baskılaması nedeniyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,845.47 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri de 1,848.20 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 971 TL, satış 980 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 972 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Haziran 2022 Perşembe günü 9.802 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.587 TL, satış 1.620 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.607 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.534 TL, satış 6.600 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.550 TL. 50 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.174 TL, satış 3.239 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.215 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.414 TL, satış 6.479 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.431 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.369, satış 6.463 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.417 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 Haziran MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da 965 TL desteğinin üzerinde tepki hareketi etkili olurken, dün %0.43 oranında değer kazanımı ile 973.30'den tamamlandı. Son günlerde 965-981 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram Altın'da ara destek olarak çalışan 965TL seviyesinin kırılması bozulmayı arttıracaktır. Bu desteğinin kırılması sonrasında 930 ile 915 seviyeleri kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinin ivme kazanabilmesi için ise 981 TL üzerinde kapanış gerçekleşmeli.