Altın fiyatları kritik seviyeye yaklaştı, düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları, Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentiler ve güçlenen dolarla birlikte gerilemeye devam ediyor. Peki, tüm bunlar olurken altında yön ne olacak? İşte uzman yorumları...

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, dolar 20 yılın zirve seviyesinde seyrederken haftalık bazda son 1 yılın en büyük kaybını vermeye hazırlanıyor. Üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanan değerli metalde yönün ne olacağı merak konusu.

Dolar endeksi eurodaki düşüşten destek bularak bu hafta 20 yılın en yüksek seviyesi olan 107,27’yi test etti. Endeks en son yüzde 0,1 artışla 107 dolarda seyretti.

Spot altın ise çarşamba günü ons başına 1730 dolarla son 9 aynın en düşüğünü görse de dün dolardaki tırmanışın frenlenmesiyle hafif yükseldi. Ancak dünkü yükseliş sınırlı oldu ve sarı metal bugün yatay seyretti.

FED ETKİSİ ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü yayımlanan haziran toplantısı tutanaklarında politika yapıcılar son 40 yılın en yüksek enflasyonu karşısında daha sıkı bir para politikasının sinyallerini verirken yatırımcıların dikkati bugün yayımlanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarında olacak.

Fed geçtiğimiz ay politika faizini 75 baz puan artırmış, yetkililer bu seyrin bir süre daha devam edebileceği sinyallerini vermişti. Merkez bankalarının faiz artırması neticesinde dolar, sterlin gibi para birimlerinin yükselmesi altındaki satış baskısını artırıyor.

ALTIN İKİ ATEŞ ARASINDA

Reuters’ın aktardığına göre, varlık yönetimi şirketi SPI Asset Management’ın yönetici ortağı Stephen Innes, piyasanın enflasyon korkularından yavaşlama endişelerine döndüğünü göz önünde bulundurarak, altın yatırımcılarının bir miktar rahatlama yaşayacağını belirtti.

Ancak Innes, daha güçlü Hazine getirileri nedeniyle altının 1750-60 dolar barajını geçmede sorun yaşayabileceğini ileri sürdü.

İngiliz banka Standard Charted’ın analisti Suki Cooper tarafından kaleme alınan bir notta ise altının yükselen enflasyon riskleri ve durgunlukla ilgili artan endişeler arasında sıkışıp kaldığı belirtilirken değerli metalde kilit seviyenin ons başına 1690 dolar olduğu vurgulandı.

ALTINDA YÖN NE OLACAK?

Investing.com analisti Pinchas Cohen ise güçlü doların enflasyon endişelerine ve güvenli liman talebine baskın geleceğini belirterek altın fiyatları ile ilgili şu yorumda bulundu:

“Sarı metal, 8 Mart'ta gördüğü tarihi zirvesinden bu yana yüzde 16,5 gerilemiş durumda. Burada ilginç olan şey, altının enflasyona karşın bir koruma aracı olması gerektiği. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu karşısında, altın fiyatının ralli yapması gerekiyordu.

Ancak bu rallinin yaşanmamasının sebebi, piyasanın ABD'de yakın tarihin en agresif faiz artışlarını fiyatlaması ve bu sebeple daha yüksek verim sunan dolara yönelik talebin artması.

Altın bir faiz getirisi sunmuyor. Bu yüzden, dolardaki güçlenme enflasyon endişelerine baskın geliyor. Peki dolar düşmeye devam ederek, altının ralli yapmasına imkan sunacak mı? Bizce hayır.

Doların ralli yapmayı sürdürmesini ve altın fiyatını aşağı zorlamasını bekliyorum.”

‘ORTA VE UZUN VADEDE OLUMLU OLABİLİR’

Yapı Kredi Private Banking Günlük Bülten’de altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar altında orta ve uzun vade için olumlu görüşü koruduklarını belirtti.

Bültende şu yorumda bulunuldu:

“Küresel piyasalarda fiyatlanmaya başlayan likidite sıkışıklığı beklentileri ve devam eden sıkı para politikaları ons altın fiyatlarının 1800 desteğini kırıp 1700'lü seviyelere sarkmasına neden oldu. Beklentimiz 1750’li seviyelerde dip oluşumunu tamamlaması yönünde. Orta ve uzun vade için olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Bugün açılışta 1,741 seviyesinde başlayan paritede 1736 ve 1724 seviyeleri gün içi destek ve 1,748 ve 1,760 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmelerle birlikte altın spot piyasada yatay seyirle ons başına 1740 dolardan işlem gördü. Bir diğer değerli metal olan gümüş ise yüzde 0,1 düşüşle onsu 19,1 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da altının gramı 969 TL olurken çeyrek altın 1600 TL alış ve 1617 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 6 bin 387 TL alış ve 6 bin 456 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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