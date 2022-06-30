Altın fiyatları art arda üçüncü ayında da düşüşte

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz artışlarını hızlandırması nedeniyle art arda üçüncü ayını kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları art arda üçüncü ayını da kayıpla kapatmaya hazırlanırken doların kuvvetlenmesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı attığı agresif adımların etkisiyle 2021’in başından beri çeyreklik bazda en sert düşüşü kaydetmiş olacak.

Altın bugün görece sakin bir seyir izlese de değerli metal, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2021 başlarından bu yana en kötü çeyreklik performansını yaşadı. Doların diğer para birimleri karşısındaki yükselişi bu çeyrekte yatırımcıları değerli metalden uzak tuttu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Çeyreklik bazda ikinci çeyrekte yüzde 6,2 gerileyen altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün yüzde 0,3 kayıpla 1811 dolar seviyesinde seyrederken ABD vadeli altın işlemleri de 1811 dolara düştü.

Öğleden sonra iç piyasada dolar/TL’nin 16,65 seviyelerinde seyretmesiyle birlikte gram altın 967 TL seviyelerinde bulunurken çeyrek atın 1587 TL alış ve 1604 TL alış seviyelerinde, Cumhuriyet altını ise 6 bin 333 TL alış ile 6 bin 390 TL satış seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı riskler ile merkez bankalarının faiz hamlelerinin ekonomik durgunluk riskini artırması da altının güvenli liman talebini koruyor. Özellikle ikinci çeyreğin başında güvenli liman talebi altın talebini bir miktar desteklese de sonrasında merkez bankalarının agresifleşmesi sarı metalde satış baskısını kuvvetlendirdi.

MERKEZ BANKALARININ EK ADIMLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının başkanları da dün, enflasyonla mücadeleye ekonomiye etkisi ne olursa olsun devam edeceklerini belirtmişlerdi. Merkez bankası yöneticilerinin bu söylemleri sert faiz artışlarının süreceğine dönük bir sinyal olarak algılanıyor.

Merkezi ekonomilerin para birimlerinin faiz getirilerinin ve devlet tahvili getirilerinin yükselmesi de enflasyonun arttığı ortamda elde altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu da kıymetli metallerin satıcılı seyretmesine yol açıyor.

ENDİŞELER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan City Index kıdemli analisti Matt Simpson altının performansının düşmesinin yükselen dolar ve faiz oranlarıyla bağlantılı olduğunu ancak sarı metalin diğer para birimleri karşısında çok kötü performans göstermediğini belirtti.

Tacirler Yatırım Global Piyasalar Bülteni’inde değerlendirmelerini aktaran uzmanlar da risklere rağmen altın talebinin güçlü kalabileceğini belirtti. Bültende konu ile ilgili, “Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen ek sıkılaşma adımlarının piyasalardaki resesyon endişelerini gündemde tutmaya devam edebileceğini ve bu çerçevede güvenli liman talebinin güçlü kalmayı sürdürebileceğini düşünüyoruz. Bu piyasa dinamiği içerisinde de ons altında oluşabilecek geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme olarak sınırlı kalması beklenebilir” ifadelerine yer verildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

DailyFX’te döviz stratejisti Ilya Spivak, altında 1780-1790 doların orta vadede kritik bir destek seviyesi olduğunu belirtirken Tacirler Yatırım’ın merkez bankalarının parasal sıkılaşma hamlelerine dikkat çekilerek ifadeler kullanıldı.

“Kısa vadeli görünüm açısından kısa vadeli direnç konumunda yer alan ve bugün itibariyle 1835 dolar seviyesinden geçen 20 günlük ortalamayı takip edeceğiz. Ons altının bu seviyeyi aşmayı başarması durumunda yükselişin yeniden 1850 dolar seviyesine doğru hızlanması beklenebilir.

Ancak bu seviyenin aşılamaması durumunda kısa vadede 1800 dolar – 1835 dolar bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz. 1800 dolar öncesinde 1815 dolar ve 1805 dolar destekleri yer alırken, 1835 dolar öncesinde ise 1830 dolar seviyesi direnç konumunda bulunuyor.”