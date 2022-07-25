Dolarda yeni zirve

Dolar yeni haftaya 2022'nin yeni zirvesi olan 17,80'i görerek başladı. Ekonominin yeni döviz kaynağına ihtiyacı artarken, kur korumalı mevduat geri dönüşleri takip ediliyor. Bu hafta Fed kararı ve TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek.

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Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor.

Dolar kurunda bugün 17,80 seviyesi görüldü. Kurda bu seviye en son 20 Aralık’ta görülmüştü.

Piyasalarda bu hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu için mevcut yüzde 42,8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı takip edilecek.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Reuters anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 85’e yükseldikten sonra yılı yüzde 70 seviyesinde bitireceği tahmin ediliyor.

TCMB’nin tahminini yüzde 42’den yükselteceğine kesin gözüyle bakılırken yüzde 70 olan piyasa beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini yüzde 14’te tutmuştu.

KAYNAK İHTİYACI VAR, GÖZLER KKM’DE

TCMB’nin net rezervleri 6 milyar dolar ile 2002’den beri en düşük seviyelerde seyrederken bankacılar swap hariç döviz rezervlerinin ise eksi 55 milyar dolar hesaplıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Mevcut politika ile TL’nin her gün sınırlı değer kaybettiğini görüyoruz. Dövizde denge ancak TL’de sınırlı da olsa değer kaybı ile sağlanabiliyor. Yeni dış döviz kaynağı gelip gelmeyeceği hâlâ piyasanın ana gündemi. Ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek. Yaz ayları nedeniyle turizm desteği de büyük” dedi ve ekledi:

“Bu hafta başlayacak ve 3-5 hafta yoğunlaşacak kurumsalların kur korumalı mevduat (KKM) geri dönüşleri de piyasalarda takip ediliyor. Henüz KKM kaynaklı yüklü bir döviz talebi görmedik. Ancak KKM dönüşlerinin döviz talebi yaratıp yaratmayacağını TL’deki seyir için önemli olacak” dedi.

FED’TEN 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Dolar, bu hafta Fed’den beklenen keskin faiz artırımı öncesinde destek bulurken yatırımcılar küresel ekonominin yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle güvenli liman para birimlerine yöneldi.

Fed’in Çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısından 75 baz puan faiz artırımına gideceği piyasalarda fiyatlanırken, vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

TL’DE BU SENEKİ KAYIP YÜZDE 25’İ AŞTI

Dolar/TL geçen haftayı 17,76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 08.43’te güne 17.7800/17.7960 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 16,5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25,9 seviyesinde.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 puandan tamamladı.

CDS’in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor. (REUTERS)

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