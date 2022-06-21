Savaşın başında dibi gören Ruble son 7 yılın zirvesinde

Rusya Ukrayna savaşı sırasında dip seviyelerini gören Ruble alınan önlemlerle son 7 yılın zirvesine çıktı. Ancak uzmanlar aşırı değerli rublenin de Rus ekonomisine zarar vermesinden endişe ediyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın para birimi Ruble dün yedi yılın zirvesine çıktı. Rubledeki artış Rusya Merkez Bankası’nın döviz kuru hedeflemesini de tartışmaya açtı.

Ruble dolar karşısında bugün yüzde 2 artarak Temmuz 2015’ten bu yana en değerli seviyesi olan 54,27 ‘yi gördü. Rus politika yapıcıların Ukrayna’yı işgalinin ardından sert düşen Rubleye müdahale etmesi ile marttan itibaren toparlanmaya başlayan para biriminde yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.

Rusya'nın Ukrayna savaşına kadar ruble dalgalı seyrediyordu. Savaşla birlikte ABD ve Avrupa'nın Rusya'yı uluslararası finans sisteminden izole etmesi sonrası dolar-ruble kurunda çöküş gerçekleşti. Bu da kurun 10 Mart tarihinde rekor düşük seviye olan 121,52 rubleye kadar gerilemesine neden oldu.

RUBLE NASIL DEĞER KAZANDI?

Sonrasında Rusya’nın sermaye kontrollerine başlaması, Rusya Merkez Bankası’nın şok faiz artışları gibi önlemlerle kur istikrar kazandı. Rus yetkililerin bazı enerji ürünlerinde alıcıların ruble cinsinden ödeme yapmasını istemesiyle birlikte rubledeki kazançlar sürdü.

Ruble’nin değerinin artmasında küresel piyasalarda enerji fiyatlarının ve buna bağlı olarak Rusya’nın ihracat gelirinin artması da etkili oldu. Ruble yılın başından bu yana yüzde 35 değer kazandı.

Kurun istikrar kazanmasının ardından Rusya Merkez Bankası’nın politika faizlerini 1050 baz puan düşürmesine ve Batı yaptırımlarına yanıt olarak uygulanan sermaye kontrollerinin gevşetilmesine rağmen Rubledeki yükselişin hız kesmeden devam etti. Kurdaki bu yükseliş ise farklı tartışmalara neden oldu.

AŞIRI DEĞERLENME ENDİŞE YARATIYOR

Rusya Merkez Bankası para politikasını gevşetse de dolar işlemlerindeki kısıtlamalar ve ülkenin enerji dışındaki ithalatında yaşanan çöküş nedeniyle dolara yönelik talep halen zayıf seyrediyor. Bunula birlitke rublenin aşırı değerlenmesiyle ülkenin ihracattaki rekabet gücünün ve bütçe finansmanının zayıflamasından da endişe ediliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov otoritelerin ruble kuru için hedef seviyeleri olduğunu ve ekonomik büyümeyi öncelik haline getirmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Belousov, ideal kur seviyesi için bir doların 70-80 rubleye karşılık gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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