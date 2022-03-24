‘Konu özünden saptırıldı’ diyen Bakan Koca’dan Suriyeli sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Konu özünden saptırıldı' diyerek Suriyeli sağlık çalışanları konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Suriyeli sağlık çalışanları konusunda bir açıklama yaptı.

‘ASLININ AYNISIDIR’ DİYEREK PAYLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göç ve Sağlık Toplantısı’ndaki sözlerine değinen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* ASLININ AYNISIDIR 1: DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787’si hekim, 34’ü diş hekimi, 1.149’u hemşire, yaklaşık 4 Bin SURİYELİ SAĞLIK ÇALIŞANI istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı.

* ASLININ AYNISIDIR 2: Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan DOĞRUDAN HİBE Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017'den beri devam etmektedir.

“KONUNUN SAPTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ”

* ASLININ AYNISIDIR 3: Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği FONLARINDAN karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında GEÇİCİ sözleşmelidir.

* ASLININ AYNISIDIR 4: Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. GERÇEK BÖYLEYKEN, “istihdam” başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez.