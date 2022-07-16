Maymun çiçeği salgını için yeni uyarı: Semptomlar değişti

Yeni bir çalışma maymun çiçeği hastalığıyla ilgili endişeleri artırdı. Bilim insanları, artan vakalara karşı, yeni semptomları ve hastalığın seyrini gözlemledi.

Sozcu.com.tr

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Maymun çiçeği vakaları, 50’den fazla ülkede yayılmaya devam ederken bilim insanları da hastalığın yeni semptomlarını belirlemeye çalışıyor.

Yapılan yeni araştırmada hem vakaların arttığı hem de virüsün beklenen orandan 12 kat daha fazla mutasyona uğramış olduğu keşfedildi.

İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir çalışma, yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; genital ve anal bölgelerdeki cilt lezyonları da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiğini ortaya çıkardı.

YENİ SEMPTOMLAR NELER?

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, İngiltere’deki maymun çiçeği hastaları, daha önce gözlemlenen hastalardan farklı semptomlar gösteriyor.

Chelsea & Westminster Hastanesi NHS Foundation Trust, Imperial College Healthcare NHS Trust, Central London Community Healthcare NHS Trust ve Imperial College London’dan araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada Mayıs 2022’de maymun çiçeği teşhisi konmuş 54 hasta, 12 gün boyunca gözlemlendi.

Araştırmacılar, hastaların önceki vakalarda yaygın olarak görülen yorgunluk ve ateşten ziyade, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve cilt lezyonlarının daha yaygın olduğunu buldular.

Çalışmaya göre, yeni vakalarda belirtiler şu şekildeydi:

Deri lezyonları: Hastaların yüzde 94’ü tarafından bildirildi.

Yorgunluk veya uyuşukluk: Hastaların yüzde 67 tarafından bildirildi.

Şişmiş lenf bezleri: Hastaların yüzde 55’i tarafından bildirildi.

Ateş: Hastaların sadece yüzde 18’i tarafından bildirildi.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’ne göre, bu ilk semptomların ortaya çıkması beş ila 21 gün sürüyor.

İlk belirtilerden bir ila beş gün sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra cinsel organlar da dahil olmak üzere vücudun diğer noktalarına yayılan döküntü ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) vakaları daha iyi tanımlamak için mevcut maymun çiçeği tanımını ve semptomlarını gözden geçirmesini önerdi.

HASTALIK NE KADAR SÜRÜYOR?

Çoğu hafif maymun çiçeği enfeksiyonu birkaç hafta içinde tedavi olmadan azalsa da şiddetli vakaların hastaneye yatırılması gerekebilir.

Birkaç ay öncesine kadar büyük ölçüde Batı ve Orta Afrika ile sınırlı olan hastalık, dünyaya hızla yayıldı. Hastalık, enfekte olmuş kişinin vücut sıvıları yoluyla yayılıyor.

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