Sarı nokta hastalığı için en faydalı besinler

AMD veya yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak da bilinen sarı nokta hastalığı, yaşla beraber ortaya çıkan ve görme kaybına yol açabilen bir hastalık. Kesin bir tedavisi bulunmasa da, hastalığa iyi gelebilecek veya kaçınmanız gereken bazı gıdaları uzmanlar sıraladı.

Sarı nokta hastalığı, gözün merkezinde yer alan makuladaki değişiklikler nedeniyle görme kaybına neden olabiliyor. AMD olarak da bilinen hastalık, 55 yaşından büyük kişilerde körlüğün başta gelen nedeni olarak kabul ediliyor.

Bazı gıdalar, yaşlandıkça göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir ve AMD’niz varsa görme kaybını yavaşlatabilir. Ancak, sizi bu durumu geliştirmeye daha yatkın hale getirdiği için kaçınmanız gereken yiyecekler de mevcut. CNN Health, size yardımcı olacak besinleri sıraladı…

1. TÜKETİN: RENKLİ VEYA YAPRAKLI SEBZELER

Makulanız, görme için gerekli hücreleri (fotoreseptörler) koruyan antioksidanlar (karotenoidler) kırmızı ve sarı pigmentler içerir. Karotenoid içeren sebzeler yemek, makula çevresindeki koruyucu pigment miktarını artırmaya yardımcı olur. Bu da AMD’yi önleyebilir veya yavaşlatabilir. Sebzelerle karotenoid alımınızı artırmak istiyorsanız, koyu yeşil, parlak sarı veya kırmızı olanları seçin. İyi seçenekler arasında lahana, ıspanak, kara lahana ve brokoli, kırmızı-turuncu biber, havuç, mısır ve tatlı patates bulunur.

2. TÜKETİN: C VİTAMİNİ YÜKSEK MEYVELER

C vitamini (askorbik asit), vücudun, gözlerde ve başka yerlerde güçlü kan damarları oluşturan kolajen oluşturmasına yardımcı olur. Gözleriniz besinleri hızlı bir şekilde işler, bu nedenle yeterli miktarda C vitamini ve görmeye fayda sağlayan diğer besinleri almak önemlidir. En iyi C vitamini kaynakları turunçgillerdir. Muz, elma ve şeftali de bol miktarda C vitamini içerir. Meyveler ayrıca antioksidan karotenoidler içerir, bu nedenle gözleriniz için çifte görev yaparlar.

3. TÜKETİN: BALIK VE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Uzmanlar, balık yağında bulunan Omega-3’lerin faydalarını tartışsa da kanıtlar, makulanın dejenerasyonunu azaltabileceğini veya ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Bu yağ asitleri, kardiyovasküler sisteminiz de dahil olmak üzere vücudunuzun geri kalanında olduğu gibi tıkanmış kan damarlarını azaltabilen anti-inflamatuar etkide olabilir. Yüksek düzeyde Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar arasında somon, ton balığı, sardalye, uskumru ve ringa balığı bulunur.

4. KAÇININ: İŞLENMİŞ YİYECEKLER (DOYMUŞ YAĞLAR)

Genellikle tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, görme kaybının şiddetli olduğu ileri maküler dejenerasyon riskini artırmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu gıdalar, gözdekiler de dahil olmak üzere kan damarlarında kolesterol içeren plak oluşumuna yol açar. Plak, kan damarlarına zarar verir ve besin ve oksijen açısından zengin kanın gözünüze ulaşmasını azaltır. En kötü suçlulardan bazıları hazır kekler, kurabiyeler, fıstık ezmesi, patates cipsi, şekerleme, patates kızartması ve alkolsüz içeceklerdir. Mümkün olduğunca bunun yerine bir porsiyon meyve yemelisiniz.

5. KAÇININ: YEMEKLERDE “KÖTÜ” YAĞLAR

Yemek pişirirken, Hindistan cevizi veya hurma yağı gibi yüksek düzeyde hidrojenize yağ içeren yağlardan uzak durun. Bu sağlıksız yağlar, makula dejenerasyonun ilerlemesi üzerinde çok fazla doymuş yağ ve şeker içeren yiyecekler yemekle aynı etkiye sahip olabilir. Bunun yerine zeytin, kanola veya keten tohumu yağı seçin. Bu tekli doymamış yağlar, anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilir ve gözlerinizdeki (veya vücudunuzun herhangi bir yerindeki) kan damarlarını engellemez.

6. ÖLÇÜLÜ TÜKETİN: YUMURTALAR

Yumurta sarısı, makulanızı koruyabilen iki ana karotenoidin en yüksek seviyelerini içerir. Bazı insanlar yüksek kolesterol içeriği nedeniyle yumurta sarısından uzak durur. Ancak diyetiniz başka şekillerde kalp için sağlıklıysa ve kolesterol seviyeleriniz normalse, gözleriniz makul miktarda yumurta yemekten fayda görebilir (günde yaklaşık 1 yumurta, ancak yanında sucuk ya da pastırmayla değil). Ayrıca katarakt riskini de azaltabilirler. Sağlığınız için yumurta konusunda emin değilseniz, doktorunuzla konuşabilirsiniz.

Bu besin programını uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

