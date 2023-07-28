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Deprem ve otomotivdeki zorluklar Mapfre’nin kârını düşürdü

İspanyol sigorta şirketi Mapfre'nin ilk yarıda net kârı, Türkiye'de şubatta meydana gelen depremlerden kaynaklanan hasarlar ve enflasyondan kötü etkilenen otomotiv sektöründeki zorluklar nedeniyle yıllık bazda yüzde 6,1 düştü.

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Deprem ve otomotivdeki zorluklar Mapfre’nin kârını düşürdü

İspanyol sigorta şirketi Mapfre’nin ilk yarıda net kârı, Türkiye’de şubatta meydana gelen depremlerden kaynaklanan hasarlar ve enflasyondan kötü etkilenen otomotiv sektöründeki zorluklar nedeniyle yıllık bazda yüzde 6,1 düştü.

Şirketin net kârı ilk yarıda 317 milyon Euro (347.5 milyon dolar) olurken, geçen yıl aynı dönem şirket 337.6 milyon Euro kâr açıklamıştı.

Grubun toplam primi ise yılın ilk yarısında yüzde 14,7 artarak 14.35 milyar Euro oldu. (REUTERS)

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