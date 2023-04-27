Akbank’ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı

Akbank 2023 yılının ilk çeyreğinde 10 milyar 711 milyon 300 bin TL net kâr açıkladı. Buna göre banka geçen yıla oranla ilk çeyrekte kârını yüzde 33 artırdı.

Sozcu.com.tr

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Akbank, 2023 yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ilk çeyrek net kârının 10 milyar 711 milyon 300 bin lira olduğu kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bankanın kârı 8 milyar 46 milyon 809 bin liraydı.

Buna göre, Akbank’ın 2023 yılı ilk çeyrek net kârı, bir önceki yıl ilk çeyrek kârına göre yüzde 33 artış gösterdi.

Son açıklanan 2022 yılı verilerinde ise banka geçen yılı 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kâr elde etmişti.

Bankanın net faiz geliri ise ilk çeyrekte 12,94 milyar TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde bankanın net faiz geliri 11,047 milyar TL’ydi.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank’ın kredi desteğini 677 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

Toplam mevduatlarının 819 milyar TL'ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Binbaşgil, ‘Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti’ açıklamasında bulundu.

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