Altın fiyatları ABD’den gelen kritik veriler sonrası geriledi

ABD'den gelen büyüme ve işsizlik verilerinin ardından altın fiyatları geriledi.

Sozcu.com.tr

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ABD ekonomisinde büyüme verilerinin ve işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması nedeniyle altın fiyatları geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü tahminine göre ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılası birinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 1,1 arttı. Ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 2.6 oranında büyümüştü. Ekonomistler ekonominin birinci çeyrekte yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD ekonomisi, birinci çeyrekte tüketicilerin bahar harcamalarına rağmen beklentilerin altında büyürken, yüksek faiz oranlarının etkisinin yayılmasıyla büyümenin daha da yavaşlaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 22 Nisan ile biten haftada ​230 bin ile beklentilerden az yükseldi. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 248​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyordu.

ABD büyüme verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ekonomik aktivite üzerindeki endişeleri artırması altındaki güvenli liman talebini destekledi. İş piyasasının güçlü kalması da kalıcı enflasyona dair endişeleri tetikleyerek altın fiyatını destekleyen bir başka unsur oldu.

ALTIN SERT GERİLEDİ

Büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla altın fiyatları geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından ons altın 2000 dolar seviyelerinden 1986 dolara kadar geriledi. Gün ortasında 200 doları gören ons altın saat 16.50 itibariyle 1979 dolardan işlem gördü.

Gram altın 1247 TL’den 1236 TL’ye geriledi. Çeyrek altın 2 bin 213 TL’den Cumhuriyet altını 9 bin 110 TL’den satıldı.

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