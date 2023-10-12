Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü 1.881 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.678 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.297 TL.

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Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu’da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.663 TL, satış 1.678 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.612 TL. 66 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 12 Ekim 2023 Perşembe günü 16.780 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.717 TL, satış 2.772 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.664 TL. 108 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.184 TL, satış 11.297 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.854 TL. 443 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.434 TL, satış 5.545 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.328 TL. 217 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.980 TL, satış 11.091 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.657 TL. 434 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.955 TL, satış 11.066 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.633 TL. 433 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 12 EKİM 2023:

Ekonomi uzmanlarının 12 Ekim 2023 altın yorumları:

Gram altın hem dolarTL kurunun hem de ons altının desteği ile birlikte 25 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını kaydetmiş oldu. Dün 1658TL seviyesinde fiyatlanarak güne başlayan kıymetli metal özellikle Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin zayıflaması ve hala piyasa endişesiyle birlikte güçlenirken 1669TL seviyesinde kapanış gördü. Kur tarafında yatay pozitif fiyatlama beklenirken, ons altında bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları önemli olacak.

İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.