Deutsche Bank İngiliz banka Numis’i satın alıyor

Deutsche Bank, 511 milyon dolara İngiliz butik yatırım bankası Numis'i satın alacak. Bu, Alman bankanın son 10 yıldır gerçekleştirdiği en büyük satın alma olacak.

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Alman Deutsche Bank, butik İngiliz bankası Numis Corp’u 410 milyon pounda (511 milyon dolar) satın almak için anlaştığını açıkladı.

Söz konusu işlem, Deutsche Bank’ın on yılı aşkın süredir gerçekleştireceği en büyük satın alma niteliği taşırken; zararlarını telafi etme amacıyla küçülme sürecine giren bankanın küresel yatırım birimi için de nadir görülen bir hamleye işaret ediyor.

Banka art arda on birinci çeyrekte de kâr ettiğini, ancak 800 çalışanını işten çıkaracağını bu hafta açıklamıştı.

Deutsche Bank hisseleri ilk işlemlerde yüzde 2,5 civarı yükseldikten sonra kazanımlarını geri verdi. (REUTERS)

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