Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Ağustos 2023

Dolar, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü 26.56 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 2,77% oranında düşüş ile 26,35 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 25,27-27,29 arasında hareket etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL tarafında satıcılı bir seyrin olduğu gözleniyor. Önceki işlem gününde 26.4881 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.51 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan kur için RSI göstergesi 46.46 seviyesinde iken momentumu 98.02 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.56 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.656 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Ağustos 2023 Dolar yorumları: Teknik olarak, sert düşüş sonrası kısa vadeli görünüm zayıfladı. Teknik olarak 25,94 altında aşağı yönlü baskı devam edebilir. Aşağı yönde 25,30-25,00 bölgesi yeniden test edilebilir. Yukarı yönde ise 26,42 ilk direnç olmak üzere, bu seviyenin aşılması halinde yeniden yukarı yönde ivme ile 26,60-26,90 seviyeleri test edilebilir.